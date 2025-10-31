Numerology: दिल के बेहद साफ होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी की मदद में रहते हैं आगे

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: दिल के बेहद साफ होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी की मदद में रहते हैं आगे

अंक ज्योतिष में मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) केतु ग्रह से प्रभावित होता है। ये लोग दिल के साफ, मदद करने में आगे और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। केतु की रहस्यमय ऊर्जा मूलांक 7 के लोगों को दार्शनिक बनाती है। आइए जानें इनकी खासियतें, कमियां और उपाय ताकि जीवन और बेहतर बने।

केतु का प्रभाव

मूलांक 7 पर केतु का पूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो छाया ग्रह होने के साथ आध्यात्मिकता और रहस्य का प्रतीक है। ये लोग गहन चिंतन करते हैं, एकांत पसंद करते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में रुचि रखते हैं। केतु इन्हें अंतर्ज्ञान देता है, जिससे सही निर्णय लेते हैं।

मददगार स्वभाव

मूलांक 7 के लोग दिल के इतने साफ होते हैं कि बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं। ये जरूरतमंद को देखकर पीछे नहीं हटते और समाजसेवा में रुचि रखते हैं। इनका दयालु स्वभाव सभी को आकर्षित करता है और लोग इन पर भरोसा करते हैं।

सकारात्मक गुण

7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगचुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं और धैर्य से सफलता प्राप्त करते हैं। स्वतंत्र विचार, बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता इनकी पहचान है। आध्यात्मिक यात्रा में भी इस मूलांक के जातक आगे रहते हैं।

चिड़चिड़ापन और ओवरथिंकिंग

मूलांक 7 के जातकों में कुछ कमियां भी होती हैं। अंक ज्योतिष के मुताबिक, ये लोग छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं और ज्यादा सोचने से तनाव में रहते हैं। धन तो अच्छा कमाते हैं, लेकिन बचत नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी एकांतप्रियता इनके लिए अलगाव का कारण बन जाती है।

करियर और रिश्ते

मूलांक 7 के जातक लेखन, रिसर्च, अध्यात्म, तकनीक या मेडिकल के क्षेत्र में सफल होते हैं। रिश्तों में वफादार, लेकिन भावनाएं व्यक्त करने में संकोच करते हैं। इस मूलांक के लोगों की विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन साथी समझदार मिलता है।

केतु को प्रसन्न कर पाएं सफलता

मूलांक 7 के जातकों को अपना जीवन बेहतर करने के लिए बुधवार को गणेश पूजा, केतु मंत्र 'ॐ कें केतवे नमः' का जप करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी बेहद शुभ फल देगा। नीला या बैंगनी रंग मूलांक 7 के जातकों के लिए शुभ होता है। ये उपाय चिड़चिड़ापन कम करेंगे और धन की स्थिरता बढ़ाएंगे। डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के राय पर आधारित है। मूलांक 7 के बारे में सटीक जानकारी के लिए अंक ज्योतिष विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

