Numerology: दिल के बेहद साफ होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी की मदद में रहते हैं आगे

केतु को प्रसन्न कर पाएं सफलता

मूलांक 7 के जातकों को अपना जीवन बेहतर करने के लिए बुधवार को गणेश पूजा, केतु मंत्र 'ॐ कें केतवे नमः' का जप करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी बेहद शुभ फल देगा। नीला या बैंगनी रंग मूलांक 7 के जातकों के लिए शुभ होता है। ये उपाय चिड़चिड़ापन कम करेंगे और धन की स्थिरता बढ़ाएंगे। डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के राय पर आधारित है। मूलांक 7 के बारे में सटीक जानकारी के लिए अंक ज्योतिष विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।