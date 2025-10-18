Numerology: मूलांक 9 के जातकों के लिए बेस्ट पार्टनर होते हैं ये लोग, जीवनभर देते हैं साथ

मूलांक 9 के जातक मंगल प्रभाव से जोशीले, महत्वाकांक्षी और निडर होते हैं। करियर में सेना, खेल, व्यवसाय में सफलता मिलती है। लेकिन क्रोध और अधीरता समस्या बन सकती है। इस मूलांक के लोग प्रेम में वफादार लेकिन जिद्दी होते हैं। इन्हें शांत, समझदार पार्टनर चाहिए, जो जीवनभर साथ दें। अंक ज्योतिष के मुताबिक, सही जोड़ी से मूलांक 9 के जातकों का जीवन सुखमय होता है।
3, 12, 21, 30 तारीख जन्मे यानी मूलांक 3 वाले लोग बुध ग्रह के प्रभाव में बुद्धिमान, बातूनी और रचनात्मक होते हैं। मूलांक 9 के साथ इनकी शानदार जोड़ी बनती है। 9 की ऊर्जा को 3 की शांति संतुलित करती है। लाभ: आपसी समझ, रोमांचक प्रेम, लंबा सुखी वैवाहिक जीवन। ये जोड़ी व्यापार में भी सफल होती है।
6, 15, 24 तारीख को जन्मे यानी मूलांक 6 वाले शुक्र ग्रह के प्रभाव में रोमांटिक, देखभाल करने वाले और शांतिप्रिय होते हैं। मूलांक 9 के क्रोध को ये प्यार से शांत करते हैं। लाभ: घरेलू सुख, संतान प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता। ये जोड़ी जीवनभर साथ देती है। 9 को 6 घर का राजा बनाते हैं।
मूलांक 9 वाले आपस में भी परफेक्ट जोड़ी बनाते हैं। दोनों की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और साहस मिलकर चमत्कार करते हैं। लाभ: मजबूत रिश्ता, साझा लक्ष्य, रोमांचक जीवन। लेकिन क्रोध नियंत्रण जरूरी है। ये जोड़ी युद्ध के साथी जैसे एक-दूसरे को कभी हार नहीं मानने देते हैं।
9+3: बुद्धि+ऊर्जा= सफल करियर, खुशहाल घर। 9+6: प्यार+साहस= रोमांटिक, संतान सुख। 9+9: शक्ति+शक्ति= धन, प्रसिद्धि, लंबी उम्र। अंक ज्योतिष कहता है - ये जोड़ियां जीवनभर साथ देती हैं। वैवाहिक कलह कम, समृद्धि बढ़ती है।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 3, 6, 9 बेस्ट पार्टनर हैं। ये जोड़ियां ऊर्जा को संतुलित कर जीवनभर साथ देती हैं। अंक ज्योतिष से पहले अपना मूलांक निकालें। शादी से पहले ज्योतिषी से सलाह लें। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।