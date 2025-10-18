Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: मूलांक 9 के जातकों के लिए बेस्ट पार्टनर होते हैं ये लोग, जीवनभर देते हैं साथ

Numerology: मूलांक 9 के जातकों के लिए बेस्ट पार्टनर होते हैं ये लोग, जीवनभर देते हैं साथ

अंक ज्योतिष में मूलांक 9 मंगल ग्रह से जुड़ा है। 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इनमें साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता होती है, लेकिन इनके अंदर क्रोध भी अधिक होता है। ये जातक जीवन में मजबूत पार्टनर चाहते हैं। आइए जानें इनके लिए बेस्ट मैच कौन हैं।

Navaneet RathaurSat, 18 Oct 2025 11:25 PM
मूलांक 9 के गुण

मूलांक 9 के जातक मंगल प्रभाव से जोशीले, महत्वाकांक्षी और निडर होते हैं। करियर में सेना, खेल, व्यवसाय में सफलता मिलती है। लेकिन क्रोध और अधीरता समस्या बन सकती है। इस मूलांक के लोग प्रेम में वफादार लेकिन जिद्दी होते हैं। इन्हें शांत, समझदार पार्टनर चाहिए, जो जीवनभर साथ दें। अंक ज्योतिष के मुताबिक, सही जोड़ी से मूलांक 9 के जातकों का जीवन सुखमय होता है।

बेस्ट पार्टनर - मूलांक 3

3, 12, 21, 30 तारीख जन्मे यानी मूलांक 3 वाले लोग बुध ग्रह के प्रभाव में बुद्धिमान, बातूनी और रचनात्मक होते हैं। मूलांक 9 के साथ इनकी शानदार जोड़ी बनती है। 9 की ऊर्जा को 3 की शांति संतुलित करती है। लाभ: आपसी समझ, रोमांचक प्रेम, लंबा सुखी वैवाहिक जीवन। ये जोड़ी व्यापार में भी सफल होती है।

बेस्ट पार्टनर - मूलांक 6

6, 15, 24 तारीख को जन्मे यानी मूलांक 6 वाले शुक्र ग्रह के प्रभाव में रोमांटिक, देखभाल करने वाले और शांतिप्रिय होते हैं। मूलांक 9 के क्रोध को ये प्यार से शांत करते हैं। लाभ: घरेलू सुख, संतान प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता। ये जोड़ी जीवनभर साथ देती है। 9 को 6 घर का राजा बनाते हैं।

बेस्ट पार्टनर - मूलांक 9

मूलांक 9 वाले आपस में भी परफेक्ट जोड़ी बनाते हैं। दोनों की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और साहस मिलकर चमत्कार करते हैं। लाभ: मजबूत रिश्ता, साझा लक्ष्य, रोमांचक जीवन। लेकिन क्रोध नियंत्रण जरूरी है। ये जोड़ी युद्ध के साथी जैसे एक-दूसरे को कभी हार नहीं मानने देते हैं।

जोड़ी के फायदे

9+3: बुद्धि+ऊर्जा= सफल करियर, खुशहाल घर। 9+6: प्यार+साहस= रोमांटिक, संतान सुख। 9+9: शक्ति+शक्ति= धन, प्रसिद्धि, लंबी उम्र। अंक ज्योतिष कहता है - ये जोड़ियां जीवनभर साथ देती हैं। वैवाहिक कलह कम, समृद्धि बढ़ती है।

मूलांक 9= सुखी वैवाहिक जीवन

मूलांक 9 के जातकों के लिए 3, 6, 9 बेस्ट पार्टनर हैं। ये जोड़ियां ऊर्जा को संतुलित कर जीवनभर साथ देती हैं। अंक ज्योतिष से पहले अपना मूलांक निकालें। शादी से पहले ज्योतिषी से सलाह लें। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

