Numerology: मूलांक 9 के जातकों के लिए बेस्ट पार्टनर होते हैं ये लोग, जीवनभर देते हैं साथ

मूलांक 9 के गुण

मूलांक 9 के जातक मंगल प्रभाव से जोशीले, महत्वाकांक्षी और निडर होते हैं। करियर में सेना, खेल, व्यवसाय में सफलता मिलती है। लेकिन क्रोध और अधीरता समस्या बन सकती है। इस मूलांक के लोग प्रेम में वफादार लेकिन जिद्दी होते हैं। इन्हें शांत, समझदार पार्टनर चाहिए, जो जीवनभर साथ दें। अंक ज्योतिष के मुताबिक, सही जोड़ी से मूलांक 9 के जातकों का जीवन सुखमय होता है।