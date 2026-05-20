Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है फीनिक्स राजयोग की एनर्जी, होता है गजब का कॉन्फिडेंस

Poenix Rajyog in Numerology: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ विशेष तारीख में जन्मे लोगों में फीनिक्स राजयोग जैसी खास एनर्जी होती है। जानें आखिर ये तीन तारीखें कौन सी हैं?

Garima SinghMay 20, 2026 07:46 pm IST
1/8

क्या होता है फीनिक्स राजयोग

न्यूमेरेलॉजी में फीनिक्स राजयोग उन लोगों से जोड़ा जाता है जो हर मुश्किल के आने के बाद भी मजबूती से खड़े होते हैं। ऐसे लोग हार मानने की बजाय अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस से जिंदगी में सब कुछ हासिल करते हैं।

2/8

इनमें होती है ये खास एनर्जी

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 5 या 9 को हुआ है तो उनमें फीनिक्स जैसी एनर्जी ज्यादा मानी जाती है। ऐसे लोग मुश्किल समय में भी खुद को संभालकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं।

3/8

मुश्किल से नहीं मानते हैं हार

ऊपर बताए गई तारीखों पर जन्मे लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि ये आसानी से टूटते नहीं हैं। जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, ये दोबारा मेहनत करके अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं।

4/8

होती है लीडरशिप क्वालिटी

इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूटकर भरी होती है। ये लोग भीड़ में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं और अपने फैसलों से हर काम सफल बना लेते हैं।

5/8

होते हैं खूब कॉन्फिडेंट

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस काफी मजबूत होता है। ये अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों का ध्यान जल्दी अपनी ओर खींच ले आते हैं।

6/8

रिस्क लेना होता है पसंद

फीनिक्स राजयोग वाले लोग नए मौके लेने में जरा भी पीछे नहीं हटते हैं। इन्हें रिस्क लेने में भी जरा डर नहीं लगता है। एक बार हिम्मत आ जाए तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनते हैं और यही चीज इन्हें खास बनाती है।

7/8

मेहनत से बदलते हैं अपनी किस्मत

फीनिक्स राजयोग वाले अपनी मेहनत और लगन से हर दम पर सफलता हासिल करके ही दम लेते हैं। मुश्किल हालात को अपने पक्ष में बदलने की ताकत इनमें खूब होती है।

8/8

फीनिक्स राजयोग वालों के लिए खास सलाह

अगर आपका जन्म 1, 5 या फिर 9 तारीख को हुआ है तो आप लकी हैं लेकिन न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इन लोगों को ईगो से बचकर रहना चाहिए और अपनी एनर्जी को सही दिशा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 1 Mulank 5 Mulank 9 अन्य..
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है फीनिक्स राजयोग की एनर्जी, होता है गजब का कॉन्फिडेंस