Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है फीनिक्स राजयोग की एनर्जी, होता है गजब का कॉन्फिडेंस

न्यूमेरेलॉजी में फीनिक्स राजयोग उन लोगों से जोड़ा जाता है जो हर मुश्किल के आने के बाद भी मजबूती से खड़े होते हैं। ऐसे लोग हार मानने की बजाय अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस से जिंदगी में सब कुछ हासिल करते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 5 या 9 को हुआ है तो उनमें फीनिक्स जैसी एनर्जी ज्यादा मानी जाती है। ऐसे लोग मुश्किल समय में भी खुद को संभालकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं।
ऊपर बताए गई तारीखों पर जन्मे लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि ये आसानी से टूटते नहीं हैं। जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, ये दोबारा मेहनत करके अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं।
इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूटकर भरी होती है। ये लोग भीड़ में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं और अपने फैसलों से हर काम सफल बना लेते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस काफी मजबूत होता है। ये अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों का ध्यान जल्दी अपनी ओर खींच ले आते हैं।
फीनिक्स राजयोग वाले लोग नए मौके लेने में जरा भी पीछे नहीं हटते हैं। इन्हें रिस्क लेने में भी जरा डर नहीं लगता है। एक बार हिम्मत आ जाए तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनते हैं और यही चीज इन्हें खास बनाती है।
फीनिक्स राजयोग वाले अपनी मेहनत और लगन से हर दम पर सफलता हासिल करके ही दम लेते हैं। मुश्किल हालात को अपने पक्ष में बदलने की ताकत इनमें खूब होती है।
अगर आपका जन्म 1, 5 या फिर 9 तारीख को हुआ है तो आप लकी हैं लेकिन न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इन लोगों को ईगो से बचकर रहना चाहिए और अपनी एनर्जी को सही दिशा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।