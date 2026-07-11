Numerology: बातें छिपा सकते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, होते हैं काफी सीक्रेटिव

मूलांक 7

अगर आपका जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। इस मूलांक का स्वामी केतु है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इन तारीखों में जन्मे लोग शांत होते हैं और इनके विचार काफी गहरे होते हैं। अपनी फीलिंग्स और आगे की प्लानिंग को ये किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। पहले ये काम खत्म करते हैं फिर उसकी बात करते हैं।