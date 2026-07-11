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Numerology: बातें छिपा सकते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, होते हैं काफी सीक्रेटिव

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ विशेष तारीखों पर जन्मे लोग अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये काफी सीक्रेटिव होते हैं और अपनी जरूरी बातें छिपाकर ही रखते हैं। 

Garima SinghJul 11, 2026 03:34 pm IST
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बहुत सीक्रेटिव होते हैं ये लोग

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष तारीकों पर जन्मे लोग अपनी हर एक बार लोगों से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से अपने राज अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। जानिए आखिर ये लोग कौन हैं?

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मूलांक 4

मूलांक 4 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है। इनका स्वामी ग्रह राहु होता है। सामने वाले की बातों को ये लोग आसानी से समझ लेते हैं। हालांकि अपनी पर्सनल लाइफ को ये हमेशा प्राइवेट ही रखना चाहते हैं।

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मूलांक 7

अगर आपका जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। इस मूलांक का स्वामी केतु है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से इन तारीखों में जन्मे लोग शांत होते हैं और इनके विचार काफी गहरे होते हैं। अपनी फीलिंग्स और आगे की प्लानिंग को ये किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। पहले ये काम खत्म करते हैं फिर उसकी बात करते हैं।

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मूलांक 8

किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। अपनी परेशानियों और प्लानिंग को ये बहुत लोगों के साथ ही शेयर करते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ऐसे लोग भी काफी सीक्रेटिव होते हैं।

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इतने सीक्रटिव क्यों है ये लोग?

न्यूमेरेलॉजी की मान्यता के अनुसार मूलांक 4, 7 और 8 वाले जातक पहले सामने वाले को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। भरोसा बन जाने के बाद ही ये किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर कर पाते है। ये लोग हर किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं।

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इन मूलांकों की सबसे खास बात

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन सारे मूलांकों की खास बात ये है कि सामने वाले के भरोसे की बहुत कद्र करते हैं। अगर कोई इन्हें अपना राज बतता है तो ये उसे हमेशा संभालकर रखते हैं।

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सभी लोग होते हैं अलग

यहां आपको ये भी समझना होगा कि न्यूमेरेलॉजी सिर्फ एक हिंट दे सकता है। वहीं किसी का व्यवहार उसके एक्सपीरियंस और परवरिश पर भी डिपेंड करता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 8 Numerology
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