Numerology: बेटे के लिए ढूंढ रही हैं अच्छी लाइफ पार्टनर? इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं सर्वगुण सम्पन्न

रखें इस बात का ध्यान

न्यूमेरेलॉजी आपको कुछ संकेत भर दे सकता है लेकिन हर किसी के गुणों को सिर्फ जन्मतिथि के आधार पर ही नहीं आंक सकते हैं। इंसान का स्वभाव उसकी परवरिश ही नहीं बल्कि सोच पर भी काफी डिपेंड करता है और रिश्ता मैच करने से पहले कम्पैटिबिलिटी भी देखना जरूरी है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)