बातूनी स्वभाव के होते हैं इस मूलांक के लोग, जल्दी हो जाते हैं बोर!

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध को माना जाता है।
बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, चतुराई, बातचीत की कला और बदलाव का प्रतीक है। ऐसे में इस ग्रह का प्रभाव मूलांक 5 के लोगों पर पड़ता है। ये लोग काफी इमोशनल होते हैं।
अंक ज्योतिष के मुताबिक यह लोग जीवन में कभी एक जगह टिककर नहीं रह पाते हैं। इन्हें नई-नई चीजें करने, नए लोगों से मिलने और अलग-अलग जगहों को जानने का शौक होता है।
इनका स्वभाव इतना खुशमिजाज होता है कि जहां भी जाते हैं, वहां का माहौल जीवंत और हंसी-खुशी से भर जाता है।
इतना ही नहीं मूलांक 5 वाले बहुत ही मिलनसार और बातूनी स्वभाव के होते हैं। ये लोगों से जल्दी घुल-मिल जाते हैं और अपनी मीठी बातों से सबका दिल जीत लेते हैं।
इनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है और ये हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। इनका मन बहुत जल्दी ऊब जाता है, इसलिए ये हमेशा कुछ नया करने की चाह रखते हैं। ये लोग रूटीन से बंधे रहना पसंद नहीं करते हैं।
मूलांक 5 के लिए शुभ रंग सफेद, खाकी और हल्का रंग होता है। साथ ही बुधवार और शुक्रवार शुभ दिन होते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।