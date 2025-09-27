Numerology People with these 3 mulank are calm and emotional know their qualities इन 3 मूलांक के लोग होते हैं शांत और इमोशनल, जानिए इनकी खूबियां
इन 3 मूलांक के लोग होते हैं शांत और इमोशनल, जानिए इनकी खूबियां

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि के योग से निकाला जाता है। इसके जरिए हम किसी के भी स्वभाव और भविष्य की जानकारी जान सकते हैं। हिंदू शास्त्र में ऐसे मूलांक हैं, जो सेम नहीं है, जिनमें कुछ न कुछ चीजें अलग ही है।

Dheeraj PalSat, 27 Sep 2025 04:40 PM
शांत और इमोशनल वाले मूलांक नंबर

अंक ज्योतिष के मुताबिक कुछ मुलांक ऐसे हैं जिनमें जन्में लोगों का स्वभाव शांत और इमोशनल होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 3 मूलांक के बारे में जानते हैं।

मूलांक 2

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 2, 6 और 7 ये तीनों मूलांक शास्त्र के मुताबिक शांति को चुनना पसंद करते हैं। मूलांक 2 की बात करें, तो जिन लोगों का जन्म किसी भी माह के 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 2 होता है।

स्वामी ग्रह

मूलांक 2 के लोग का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। इनका मूड चंद्रमा की तरह बार-बार बदलता रहता है। ये लोग स्वभाव के शांत और बहुत ही इमोशनल होते है। मगर हर स्थिति में अपने आप को शांत ही रखते हैं।

मूलांक 6

वहीं, मूलांक 6 वालों का जन्म 6,15,और 24 तारीख को होता है। इनका स्वामी शुक्र होता है, जिसकी वजह से इनको सौंदर्य और प्रेम का साथ मिलता है।

मूलांक 6 की रुचि

इनको अपने आस-पास का माहौल खुशहाली भरा चाहिए होता है। साथ ही ये कला, संगीत और नृत्य, नाटक, गायन, फैशन में बेहद अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रखते हैं।

मूलांक 7 के लोग होते हैं शांति

मूलांक 7 के साधक बहुत ही खास होते है। जिसकी वजह से यह लड़ाई और झगड़े जैसे हालातों को भी आसानी से संभाल लेते हैं और यह बहुत ही धैर्यवान भी होते है। इस मूलांक के लोगों का जन्म 7,16 और 25 को होता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

