अंक ज्योतिष: इस मूलांक के लोग खूब कमाते हैं पैसा, लव लाइफ होती है रोमांटिक

बेहद रोमांटिक

मूलांक 6 के लोग बेहद रोमांटिक होते हैं और लाइफ़ में कई बार प्यार करते हैं। ये लोग किसी को भी आसानी से प्रपोज कर देते हैं। ये लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं और कंजूसी पसंद नहीं करते हैं। ये लोग घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं। ये लोग बहुत विश्वसनीय और शांति प्रिय होते हैं।