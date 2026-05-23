Numerology: झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, तुरंत भांपते हैं सामने वाले की नीयत

मूलांक 1 और 7 की हैं खास

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 1 और 7 वाले लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। पहले ये पूरी स्थिति को समझते हैं, आसपास के लोगों को परखते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं। इसके बाद ही ये किसी फैसले पर आते हैं। इनकी यही आदत झूठ को पकड़ने में मदद करते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।