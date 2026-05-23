Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Numerology: झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, तुरंत भांपते हैं सामने वाले की नीयत

Numerology Tips: मूलांक 1 और 7 वाले लोग दूसरों की बातों और हाव-भाव से उनकी असली नीयत का अंदाजा जल्दी लगा लेते हैं। जानें आखिर इनमें ऐसी कौन सी खास क्वालिटी है जिसके दम पर ये दूसरों का झूठ पकड़ लेते हैं?

Garima SinghMay 23, 2026 04:10 pm IST
1/7

झूठ पकड़ने में माहिर हैं ये 2 मूलांक

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ लोगों की समझ बाकियों से थोड़ी ज्यादा होती है। अपनी इंट्यूशन पावर से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आसपास कुछ ठीक नहीं है या फिर किसी की नीयत कितनी सही और गलत है। मूलांक 1 और 7 वाले व्यक्ति दूसरों के हाव-भाव और बातों से उनकी असली मंशा का अंदाजा आसानी से लगा लेते है। आइए इनके बारे में गहराई से समझने की कोशिश करते हैं।

2/7

ऐसे निकालें अपना मूलांक

मूलांक आपकी जन्मतिथि का ही योग है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होगा। वहीं अगर किसी का जन्म 24 को हुआ है तो उसका मूलांक 6 होगा। बस आपको अपनी जन्मतिथि को जोड़ना और वहीं आपका मूलांक होगा।

3/7

मूलांक 1 वाले पकड़ते हैं झूठ

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 वालों का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य की एनर्जी की वजह से ही इस मूलांक के लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और तेज होते हैं। सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार और बातों में छोटा सा भी बदलाव हो तो ये जल्दी पकड़ लेते है और इन्हें कोई भी आसानी से धोखे में नहीं रख सकता है।

4/7

मूलांक 1 की खासियत

इस मूलांक की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है। इन्हें अपनी सोच पर भरोसा होता है। अपने फैसले सही तरीके से पाते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कई मामलों में इनका पहला अंदाजा सही साबित हो जाता है।

5/7

मूलांक 7 वाले तुरंत भांपते हैं नीयत

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वालों को सामने वाले की नीयत का अंदाजा जल्दी हो जाता है। इसके अलावा ये हर एक चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और सामने वाले की नजर, हाव-भाव और भावनाओं को ध्यान से समझते हैं।

6/7

मूलांक 7 की कमाल की इंट्यूशन पावर

मूलांक 7 वालों की इंट्यूशन पावर कमाल की होती है। कई बार चीजें सामने नहीं भी होती हैं लेकिन इन्हें आभास हो जाता है कि कोई कितना झूठ बोल रहा है और कितना छिपा रहा है। ऐसे में ये लोगों को झूठ तुरंत पकड़ लेते हैं। बता दें कि मूलांक 7 उनका होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ हो।

7/7

मूलांक 1 और 7 की हैं खास

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 1 और 7 वाले लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। पहले ये पूरी स्थिति को समझते हैं, आसपास के लोगों को परखते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं। इसके बाद ही ये किसी फैसले पर आते हैं। इनकी यही आदत झूठ को पकड़ने में मदद करते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 1 Mulank 7 Numerology
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, तुरंत भांपते हैं सामने वाले की नीयत