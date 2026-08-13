Numerology: तिल का ताड़ बनाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, बात-बात पर आता है गुस्सा

मूलांक 4

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 4 होता है। ये राहु का नंबर है। ऐसे में ये लोग अपनी ही बात पर टिके रहते हैं। बहुत रेयर होता है कि ये किसी की बात मानें। इसी वजह से कई बार इनकी बहस भी हो जाती है।