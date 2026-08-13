Numerology: तिल का ताड़ बनाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, बात-बात पर आता है गुस्सा

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार हमारी जन्म की तारीख का असर कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव पर जरूर पड़ता है। कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोग अक्सर छोटी बात को अपने रिएक्शन और एक्शन से बड़ा बना देते हैं और ऐसे में कई बार चीजें उलझती चली जाती है। जानें ऐसे लोग कौन हैं?
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 4 होता है। ये राहु का नंबर है। ऐसे में ये लोग अपनी ही बात पर टिके रहते हैं। बहुत रेयर होता है कि ये किसी की बात मानें। इसी वजह से कई बार इनकी बहस भी हो जाती है।
जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है। इन तारीखों में जन्मे लोग अक्सर अपनी बातों को मन में ही रखते है। हालांकि जब ये ओवरथिंक करते हैं तो उनका मूड खराब होता है। एक छोटी सी बात पर ही ये चिड़चिड़े से हो जाते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 8 वाले आमतौर पर तो कई बातों को सह लेते हैं। शांत रहते हैं लेकिन जैसे ही इन्हें कोई बात ट्रिगर करती है तो इनका गुस्सा शांत कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में पुरानी से पुरानी बात भी सामने आने लगती है और छोटी सी चीज बड़ी बन जाती है।
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है उनका मूलांक 9 होता है। ये मंगल की एनर्जी से काफी प्रभावित होते हैं। न्यूमेलॉजी के अनुसार इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। इतना ही नहीं ये हर चीज पर रिएक्शन भी जल्दी देते हैं।
इन लोगों की एक खास बात ये होती है कि ये लोगों की गलती को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेते हैं। हालांकि जब बहस शुरू होती है तो ये पुरानी चीजों का बखान करना शुरू कर देते हैं जिससे लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेती। ऐसे में इन्हें धैर्य रखने की जरूरत है।