अचानक अमीर हो जाते हैं इस तारीख को जन्मे लोग, जानें खास बातें

Numerology: अंक ज्योतिष शास्त्र की माने, तो हर संख्या की अपनी एक खास विशेषता होती है। ऐसे में जन्म की तारीख से व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र, करियर और भविष्य का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अचानक से अमीर बन जाते हैं।

Dheeraj PalDec 07, 2025 01:43 pm IST
मूलांक 4

जी हां, हम बात कर रहे हैं, मूलांक 4 के बारे में। जिन लोगों का जन्म दिन किसी भी महीने के 4, 13, 22 या 31 तारीख को पड़ता है, उनका मूलांक 4 निकलता है। ऐसे लोगों का ग्रह स्वामी राहु होता है।

मूलांक 4 की खूबियां

जिन लोगों का मूलांक 4 होता है, उनके अचानक अमीर बनने की बहुत प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। यही वजह है कि ये लोग जो भी काम करते हैं, उसमें पूरी तरह से रम जाते हैं।

कमी

मूलांक 4 के लोग काम को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। जिसकी वजह से बहुत पैसा कमाते हैं। हालांकि, इन लोगों में एक कमी होती है, कभी-कभी काम को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर भी निकल जाते हैं।

जोखिम से पीछे नहीं हटते हैं

इस मूलांक में जन्मे लोग जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं। नतीजे की परवाह किए बिना निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि तेज बुद्धि होने के कारण इनके पास अन्य लोगों के मुकाबले विचारों की अधिकता होती है।

करियर

मूलांक 4 में जन्मे लोगों के करियर की बात करें तो मीडिया, राजनीति और कानून जैसे पेशे में सफल होने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है।

समाज में बहुत मान-सम्मान पाते हैं

इस मूलांक में जन्मे लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों के ईमानदारी और अनुशासन के सभी कायल होते हैं। ऐसे में लोग बहुत रसूखदार होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग समाज में बहुत मान-सम्मान पाते हैं।

उपाय

जिन लोगों का जन्म इस मूलांक में हुआ होता है, वे बहुत स्पष्टवादी होते हैं। इन लोगों को बिना लाग लपेट के बात करना पसंद होता है। दूसरों की मदद करना इनके स्वभाव में होता है। मूलांक 4 वालों को अपने वर्कस्टेशन को साफ सुथरा रखना है और साथ ही अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज करके ही रखें।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

