अचानक अमीर हो जाते हैं इस तारीख को जन्मे लोग, जानें खास बातें

उपाय

जिन लोगों का जन्म इस मूलांक में हुआ होता है, वे बहुत स्पष्टवादी होते हैं। इन लोगों को बिना लाग लपेट के बात करना पसंद होता है। दूसरों की मदद करना इनके स्वभाव में होता है। मूलांक 4 वालों को अपने वर्कस्टेशन को साफ सुथरा रखना है और साथ ही अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज करके ही रखें।