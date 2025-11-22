क्रिएटिविटी की खान होते हैं इस तारीख को जन्मे लोग, जीवन में खूब कमाते हैं धन

Hindustan Hindi News
Numerology: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक की अपनी खासियत होती है। मूलांक लोगों के गुण दोष जानने का आधार है। जन्मतिथि के योग से प्राप्त अंक को मूलांक कहते हैं। ऐसे में आज हम आपको मूलांक 3 के बारे में बताने जा रहे हैं।

Dheeraj PalSat, 22 Nov 2025 04:47 PM
मूलांक 3 की जन्म तारीख

अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी माह में 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 3 होता है। इन तारीखों का योग 3 आता है। मूलांक 3 के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। बृहस्पति को सभी देवताओं और ग्रहों का गुरु माना जाता है।

स्वतंत्र प्रवृत्ति

3 मूलांक वाले लोग अत्यंत स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने में विश्वास रखते हैं। भले ही ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मनपसंद समूह होने पर उसमें भी मजे करते हैं।

झुकना पसंद नहीं है

अंक ज्योतिष के मुताबिक 3 मूलांक वाले किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं। अपने परिश्रम के बल पर ये लग्जरी लाइफ जीते हैं। ये काफी परिश्रमी और महत्वाकांक्षी होते हैं। अपनी मेहनत के बल पर जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं।

आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति

मूलांक 3 के लोग साहसी, मेहनती, और मुश्किलों से हार न मानने वाले होते हैं। अपने इन गुणों के कारण ये लोग ऊंचे पद प्राप्त करते हैं। ये लोग आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन इन्हें तार्किक लोगों का साथ पसंद होता है।

स्वाभिमानी होते हैं

मूलांक 3 वाले लोग काफी स्वाभिमानी होते हैं। हालांकि कई बार इन्हें घमंडी मान लिया जाता है। इनके ज्ञान का लेवल, सामान्य लोगों से बहुत ऊंचा होता है जिससे अक्सर घमंड मान लिया जाता है।

क्रिएटिव होते हैं

अपने स्वामी गुरु ग्रह के असर से मूलांक 3 वाले बेहद क्रिएटिव होते हैं। इनमें कला, संगीत, लेखन जुड़ी प्रतिभाएं होती हैं और ये गुण इन्हें दूसरों से अलग करता है। ये लोग अपनी बुद्धि और चतुराई से एक्टिव से अधिक पैसिव आय कमाते हैं और ये अच्छा जीवन जीने में विश्वास करने के कारण सुख के साधनों के साथ लग्जरी लाइफ जीते हैं।

खामियां

मूलांक 3 वाले लोग बेहत परोपकारी, कलात्मक और बुद्धिमान होते हैं। ये लोग किसी भी विषय को बहुत अच्छे से सीखते हैं। यह देखा गया है कि ये लोग स्वभाव से बेहतरीन शिक्षक होते हैं। खामियों की बात करें, तो ये लोग थोड़े असंगठित होते हैं और कभी-कभी जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं जिसका निगेटिव असर होता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

