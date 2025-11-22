क्रिएटिविटी की खान होते हैं इस तारीख को जन्मे लोग, जीवन में खूब कमाते हैं धन

क्रिएटिव होते हैं

अपने स्वामी गुरु ग्रह के असर से मूलांक 3 वाले बेहद क्रिएटिव होते हैं। इनमें कला, संगीत, लेखन जुड़ी प्रतिभाएं होती हैं और ये गुण इन्हें दूसरों से अलग करता है। ये लोग अपनी बुद्धि और चतुराई से एक्टिव से अधिक पैसिव आय कमाते हैं और ये अच्छा जीवन जीने में विश्वास करने के कारण सुख के साधनों के साथ लग्जरी लाइफ जीते हैं।