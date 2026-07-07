Numerology: भरोसा नहीं तोड़ते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, साथ होगीत है चंद्रमा, शुक्र और केतु की एनर्जी

मूलांक 6

जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 16 या फिर 24 तारीख को होता है उनका मूलांक 6 होता है। इनका संबंध शुक्र से होता है। इन लोगों के लिए रिश्ते हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। परिवार हो या फिर दोस्त ये लोग हर रिश्ता ईमानदारी से निभाते हैं। एक बार किसी का हाथ पकड़ने के बाद ये लोग आसानी से किसी का भी साथ नहीं छोड़ते हैं।