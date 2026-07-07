Numerology: भरोसा नहीं तोड़ते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, साथ होगीत है चंद्रमा, शुक्र और केतु की एनर्जी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी मुश्किल आ जाए कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। कुछ मूलांक ऐसे हैं जिसके जातक भरोसा बनाए रखने में सबसे आगे माने जाते हैं। जानिए इनके बारे में।
जिनका जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 2 है। इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ये लोग दिल से रिश्ते निभाते हैं। किसी का भी भरोसा ये आसानी से नहीं तोड़ते हैं। अगर किसी को अपना मान ले तो हर मुश्किल में सबसे पहले उसी का साथ देने के लिए खड़े मिलते हैं।
जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 16 या फिर 24 तारीख को होता है उनका मूलांक 6 होता है। इनका संबंध शुक्र से होता है। इन लोगों के लिए रिश्ते हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। परिवार हो या फिर दोस्त ये लोग हर रिश्ता ईमानदारी से निभाते हैं। एक बार किसी का हाथ पकड़ने के बाद ये लोग आसानी से किसी का भी साथ नहीं छोड़ते हैं।
जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को होता है उनका मूलांक 7 होता है। इनका संबंध केतु से होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ये लोग जिनसे भी जुड़ते हैं उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इन लोगों को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इनके लिए रिश्ते में सच्चाई का होना बहुत ही मायने रखता है।
मूलांक 2, 6 और 7 वालों की सबसे खास बात ये है कि ये लोग वादे निभाने में सबसे आगे होते हैं। मुश्किल समय में ये किसी का भी हाथ नहीं छोड़ते हैं। इसी वजह से ये भरोसेमंद और सच्चे साथी बनकर निकलते हैं।
इन तीनों मूलांक के जातक कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये पीठ पीछे भी अपने खास लोगों का नाम खराब नहीं होने देते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।