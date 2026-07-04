Numerology: प्यार में धोखा खाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, वजह बनते हैं ये चंद्रमा, राहु-केतु और शनि

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ लोग अक्सर प्यार में धोखा खाते हैं। ये लोग हर रिश्ता दिल से निभाते हैं लेकिन बदले में इन्हें लॉयलटी नहीं मिलती है। ऐसे 4 मूलांक हैं जो दिल के साफ होते हैं और इसी वजह से दिल टूटने का दर्द ये लोग सबसे ज्यादा झेलते हैं।
2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। चंद्रमा इनका स्वामी ग्रह है। ये लोग इमोशनल और केयरिंग होते हैं। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना इनकी आदत होती है। ऐसे में लोग इनकी मासूमियत का फायदा उठा लेते हैं।
मूलांक 4 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है। ये लोग रिश्ता दिल से निभाते हैं और हर मुश्किल में साथ खड़े होते हैं। हालांकि कई बार अपने जिद्दी स्वभाव और गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से ये मुश्किल में पड़ जाते हैं। धोखा मिलने पर ये पूरी तरह से टूट जाते हैं। इनका स्वामी ग्रह राहु है।
मूलांक 7 वालों का स्वामी ग्रह केतु है। जिनका जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 होता है। ये लोग अपनी ही तरह हर किसी को ईमानदार समझ लेते हैं। जब सामने वाला भरोसा तोड़ देता है तो ये बिखर जाते हैं।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 8 वाले भी दिल टूटने से बुरी तरह से परेशान होते हैं। जिनका जन्म 8, 17 या फिर 26 तारीख को होता है उनका मूलांक 8 होता है। इनका स्वामी ग्रह शनि है। ये लोग रिश्ता बनाने में समय लेते हैं लेकिन एक बार किसी को अपना मान लें तो आखिर दम तक साथ निभाते हैं। हालांकि कई बार गलतफहमियों के चलते इनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाता है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार हर मूलांक का स्वभाव एक-दूसरे से काफी अलग होता है। हालांकि रिश्ते में सिर्फ इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा। अगर चीजें गड़बड़ लगे तो उसे तुरंत समझने की कोशिश करें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।