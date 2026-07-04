Numerology: प्यार में धोखा खाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, वजह बनते हैं ये चंद्रमा, राहु-केतु और शनि

मूलांक 4

मूलांक 4 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है। ये लोग रिश्ता दिल से निभाते हैं और हर मुश्किल में साथ खड़े होते हैं। हालांकि कई बार अपने जिद्दी स्वभाव और गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से ये मुश्किल में पड़ जाते हैं। धोखा मिलने पर ये पूरी तरह से टूट जाते हैं। इनका स्वामी ग्रह राहु है।