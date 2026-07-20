Numerology: पैसों का हिसाब-किताब सही रखते हैं ये लोग, दिखती है बुध-शनि की एनर्जी

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के अनुसार कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोग पैसे को सोच-समझकर खर्च करते हैं। बचत और फ्यूचर को लेकर सही प्लानिंग इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। शास्त्र के हिसाब से मूलांक 5 और 8 वाले लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। जानिए आखिर ये हिसाब-किताब के मामले में लोगों से अलग कैसे होते हैं?
अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध है तो वहीं मूलांक 8 का शनि। ऐसे में ये मेहनती होते हैं और हर चीज का हिसाब रखना जानते हैं। पैसों से जुड़ी प्लानिंग में ये बाकियों से थोड़े अच्छे होते हैं।
मूलांक 5 और 8 वाले लोग सही जगह निवेश कर पाते हैं और हर मामले में ये जल्दबाजी में फैसला ना लेकर सोच-समझकर सब कुछ करते हैं। ऐसे में ये अपने करियर और बिजनेस के मामले में वही ऑप्शन भी चुनते हैं जो आगे चलकर इन्हें खूब फायदा भी देते हैं।
मूलांक 5 और 8 वाले जातक अपने लश्र्य को हासिल करने के लिए हरसंभव कोशिश करते हैं। मेहनत से ये कभी भी पीछे नहीं भागते हैं और हर चीज ये सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं और ये चीज पैसों के मामले में भी साफ दिखाई देती है।
मूलांक 5 और 8 वाले लोग फिजूलखर्ची नहीं करते हैं। महंगी चीजों के पीछे भागने की बजाय ये क्वालिटी और उसकी जरुरत पर ज्यादा फोकस करते हैं। यही वजह है कि ये लोग सोच-समझकर ही खर्चा करते हैं।
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 5 और 8 वाले लोग फ्यूचर का सोचकर बचत की प्लानिंग सही करते हैं। ऐसे में इनके पास हमेशा इमरजेंसी के दौरान फुल बैकअप रहता है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।