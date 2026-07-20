Numerology: पैसों का हिसाब-किताब सही रखते हैं ये लोग, दिखती है बुध-शनि की एनर्जी

मजबूत होता है इन लोगों का हिसाब-किताब

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के अनुसार कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोग पैसे को सोच-समझकर खर्च करते हैं। बचत और फ्यूचर को लेकर सही प्लानिंग इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। शास्त्र के हिसाब से मूलांक 5 और 8 वाले लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। जानिए आखिर ये हिसाब-किताब के मामले में लोगों से अलग कैसे होते हैं?