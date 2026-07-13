Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Numerology: जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शुक्र की मेहरबानी से कमाते हैं खूब नाम और पैसा

अंक ज्योतिष में मूलांक 6 के ग्रह स्वामी शुक्र देव हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, वे मूलांक 6 के जातक कहलाते हैं। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का कारक है। यही वजह है कि ये लोग जहां भी जाते हैं, वहां अपनी उपस्थिति से माहौल को आकर्षक बना देते हैं।

Navaneet RathaurJul 13, 2026 12:15 pm IST
1/8

मूलांक 6 का आकर्षक व्यक्तित्व

मूलांक 6 वाले लोग स्वभाव से बेहद आकर्षक, मिलनसार और रचनात्मक होते हैं। इनकी मुस्कान में एक खास नरमी होती है, जो लोगों को तुरंत अपनी ओर खींच लेती है। ये विनम्रता के साथ बात करते हैं और दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। इनका व्यक्तित्व इतना संतुलित होता है कि लोग इनके पास आकर खुद को हल्का महसूस करते हैं। ये लोग सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, चाहे बात घर की सजावट की हो या अपने लुक की।

2/8

करियर में सफलता का राज

मूलांक 6 वाले लोग कला, फैशन, मीडिया, होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइन, लग्जरी सामान और क्रिएटिव फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। शुक्र की कृपा से इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये टीम लीडर या पब्लिक फेस बनने में सफल होते हैं। ये लोग जहां काम करते हैं, वहां माहौल को सकारात्मक और सुंदर बनाते हैं। इनकी मेहनत और आकर्षण दोनों मिलकर इन्हें जल्दी तरक्की दिलाते हैं।

3/8

धन कमाने और खर्च करने का तरीका

शुक्र की मेहरबानी से इनकी कमाई अच्छी होती है। ये पैसा कमाने में जितने भाग्यशाली होते हैं, उतने ही खर्च करने में भी उदार होते हैं। ये सुंदर चीजें, अच्छा खाना, आरामदायक जीवन और लग्जरी आइटम्स पर खर्च करना पसंद करते हैं। अगर संतुलन बना लिया जाए, तो ये धनवान बन जाते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा ऐशो-आराम की लत इनकी बचत को प्रभावित कर सकती है।

4/8

प्रेम और रिश्तों में गहराई

मूलांक 6 वाले लोग रिश्तों में बेहद समर्पित और देखभाल करने वाले होते हैं। ये अपने जीवनसाथी को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इनका प्यार गहरा और स्थिर होता है। ये छोटी-छोटी बातों में अपनों का ख्याल रखते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत बनते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये दूसरों की जरूरतों को इतना ज्यादा महत्व देने लगते हैं कि खुद को भूल जाते हैं।

5/8

स्वास्थ्य और जीवनशैली

ये लोग आमतौर पर स्वस्थ और आकर्षक दिखते हैं। इनका बुढ़ापा भी देर से दिखाई देता है। लेकिन विलासिता भरी जीवनशैली के कारण कभी-कभी वजन बढ़ने, पाचन संबंधी समस्या या त्वचा की परेशानी हो सकती है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति इनके स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखती है।

6/8

शुभ रंग और उपाय

मूलांक 6 वालों के लिए हल्का नीला, गुलाबी और सफेद रंग बहुत शुभ हैं। इन रंगों के कपड़े पहनने या इन रंगों का उपयोग करने से शुक्र ग्रह की कृपा बढ़ती है। शुक्रवार को सफेद मिठाई या दूध का दान करना भी इनके लिए फायदेमंद होता है।

7/8

सावधानियां और सलाह

मूलांक 6 वाले लोगों को विलासिता और दिखावे से बचना चाहिए। ज्यादा खर्च करने की आदत को नियंत्रित रखें। दूसरों की खुशी के चक्कर में खुद को ना भूलें। संतुलित जीवन जीने से शुक्र की पूरी कृपा इन पर बनी रहती है और जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान दोनों मिलते हैं।

8/8

इन बातों का रखें ध्यान

मूलांक 6 वाले लोगों को शुक्र की मेहरबानी खूब मिलती है, लेकिन संतुलन बनाए रखना भी इनकी जिम्मेदारी है। विलासिता में खो जाना, हर महंगी चीज खरीदना और दिखावा करना इनकी तरक्की को रोक सकता है। अगर ये शुक्र की कृपा को सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो जीवन में नाम, पैसा और खुशियां दोनों भरपूर मिलती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 6
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शुक्र की मेहरबानी से कमाते हैं खूब नाम और पैसा