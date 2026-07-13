Numerology: जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शुक्र की मेहरबानी से कमाते हैं खूब नाम और पैसा

इन बातों का रखें ध्यान

मूलांक 6 वाले लोगों को शुक्र की मेहरबानी खूब मिलती है, लेकिन संतुलन बनाए रखना भी इनकी जिम्मेदारी है। विलासिता में खो जाना, हर महंगी चीज खरीदना और दिखावा करना इनकी तरक्की को रोक सकता है। अगर ये शुक्र की कृपा को सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो जीवन में नाम, पैसा और खुशियां दोनों भरपूर मिलती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।