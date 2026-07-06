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Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मनी मैनेजमेंट में होते हैं काफी तेज, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों की जन्म तारीख किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को होती है, उनका मूलांक 5 माना जाता है। इन लोगों पर बुध ग्रह की विशेष कृपा रहती है। बुध बुद्धि, संचार और व्यापार का कारक है। यही वजह है कि मूलांक 5 वाले लोग बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होते हैं।

Navaneet RathaurJul 06, 2026 04:31 pm IST
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मूलांक 5

मूलांक 5 के जातकों में जोखिम लेने की क्षमता, तेज सोच और लोगों को अपनी बात मनवाने का हुनर होता है। ये लोग पैसा कमाने और उसे सही तरीके से मैनेज करने में माहिर होते हैं। बिजनेस में इनकी अलग पहचान बनती है। आइए जानते हैं इस मूलांक की खासियत और व्यवहार के बारे में।

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व्यक्तित्व की खासियत

मूलांक 5 वाले लोग स्वभाव से बहुत सक्रिय और चंचल होते हैं। ये एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते हैं। इनकी बुद्धि इतनी तेज होती है कि वे बाजार के छोटे-छोटे बदलावों को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। ये लोग मिलनसार होते हैं और किसी से भी जल्दी घुल-मिल जाते हैं। यही गुण मूलांक 5 के जातकों को बिजनेस में ग्राहकों और पार्टनर्स के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है।

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बिजनेस में अलग पहचान

बिजनेस की दुनिया में मूलांक 5 वाले लोग जल्दी अपनी जगह बना लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये पैसों को पैसा बनाने में माहिर होते हैं। जहां दूसरे लोग एक जगह रुक जाते हैं, वहां ये लोग नए अवसर ढूंढ लेते हैं। इनकी सोच हमेशा आगे की होती है। यही वजह है कि ये छोटे से छोटे बिजनेस को भी बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं।

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रिस्क लेने की क्षमता

सफल व्यापारी वही बनता है, जो समय-समय पर सही रिस्क ले सके। मूलांक 5 वाले लोग इसी गुण के लिए जाने जाते हैं। ये डरकर पीछे नहीं हटते हैं। नया आइडिया देखते ही इनका उसमें निवेश करने का मन बन जाता है। हालांकि, ये अंधे रिस्क नहीं लेते, बल्कि अपनी तेज बुद्धि से पहले पूरी योजना बनाते हैं। यही संतुलन उन्हें बिजनेस में सफल बनाता है।

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मनी मैनेजमेंट में माहिर

ये लोग पैसे का सही इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं। इनकी नजर बाजार के रुझानों पर हमेशा रहती है। ये जानते हैं कि किस जगह निवेश करने से ज्यादा लाभ होगा। बचत और खर्च का अच्छा बैलेंस रखते हैं। यही वजह है कि इनके पास पैसा टिकता है और बढ़ता भी है। छोटे-छोटे निवेश से भी ये अच्छा रिटर्न निकाल लेते हैं।

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संचार कौशल की ताकत

मूलांक 5 वाले लोग बात करने में जादूगर होते हैं। ये अपनी मीठी और प्रभावशाली बातों से किसी का भी दिल जीत लेते हैं। बिजनेस में यह गुण बहुत काम आता है। ग्राहक, पार्टनर या निवेशक से बात करते समय ये उन्हें आसानी से अपनी तरफ कर लेते हैं। यही संचार कौशल इन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करता है।

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एक बार ठान लिया तो पूरा करके रहते हैं

ये लोग जिद्दी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होते हैं। एक बार कोई लक्ष्य तय कर लिया, तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। बीच में कोई भी बाधा इनका हौसला नहीं तोड़ पाती। यही गुण इन्हें लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहने और सफलता हासिल करने में मदद करता है।

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सफलता का राज

मूलांक 5 वाले लोग मेहनत, समझदारी और सही समय पर सही फैसले लेने की कला में माहिर होते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख 5, 14 या 23 है, तो जान लीजिए कि आपके अंदर बिजनेस की अच्छी संभावनाएं हैं। बस सही दिशा में मेहनत करें और संयम बनाए रखें। आपकी तेज सोच और रिस्क लेने की क्षमता आपको बिजनेस जगत में अलग पहचान जरूर दिलाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 5
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