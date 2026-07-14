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बातों से हर किसी का दिल जीत लेते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, चंद्रमा की कृपा से चमकती है इनकी किस्मत

अंक ज्योतिष में मूलांक 2 वाले लोग अपनी कोमल वाणी और गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, उनका स्वामी चंद्रमा होता है। ये लोग दिल से जुड़ने वाले और भावुक होते हैं। इनकी बातों में एक खास नरमी होती है, जो लोगों का दिल जीत लेती है।

Navaneet RathaurJul 14, 2026 11:29 am IST
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मूलांक 2 का स्वभाव

मूलांक 2 वाले लोग बेहद शांत और संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। ये कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहते हैं। उनकी बातों में मिठास होती है, जिससे लोग इनसे जुड़ना पसंद करते हैं। ये दूसरों की परेशानी को अपनी तरह महसूस करते हैं और मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं। इनका शांत स्वभाव इन्हें भीड़ में भी अलग पहचान देता है।

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चंद्रमा का प्रभाव

चंद्रमा इन लोगों को भावुक और अंतर्मुखी बनाता है। ये अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं। चंद्रमा की कृपा से इनकी समझदारी बढ़ती है, जिससे ये हर स्थिति को शांति से देख पाते हैं। ये लोग दूसरों की मनोदशा को आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए इनकी सलाह अक्सर सही साबित होती है।

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करियर में सफलता

मूलांक 2 वाले लोग टीम वर्क में बेहतर करते हैं। ये काउंसलिंग, शिक्षण, लेखन, डिजाइन, मानव संसाधन और सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनकी साफ-सुथरी सोच और संतुलित व्यवहार इन्हें अच्छा नेता भी बनाता है। मेहनत और धैर्य से ये धीरे-धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं।

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रिश्तों में ईमानदारी इनकी पहचान

ये लोग रिश्तों में बेहद वफादार और समर्पित होते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ इनका रिश्ता गहरा और भावुक होता है। छोटी-छोटी बातों में खुशियां बांटना इनकी खासियत है। ये कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए अपनों की परेशानी को खुद पर ले लेते हैं।

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दिमाग से तेज और क्रिएटिव

मूलांक 2 वाले लोगों में रचनात्मकता भरपूर होती है। ये कला, संगीत, लेखन या किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। इनकी कल्पनाशक्ति बहुत मजबूत होती है, जो इन्हें अलग पहचान दिलाती है। लोग इनकी रचनाओं से प्रभावित होते हैं।

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निर्णय लेने की क्षमता

ये लोग फैसला लेने में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन एक बार फैसला कर लेने के बाद उस पर अडिग रहते हैं। इनकी सोच स्पष्ट और विश्लेषणात्मक होती है। अनुभव के साथ इनकी निर्णय शक्ति और मजबूत होती जाती है।

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स्वास्थ्य और देखभाल

मूलांक 2 वाले लोग आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव, नींद की समस्या या पाचन संबंधी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। नियमित योग, ध्यान और संतुलित आहार इनके लिए बहुत फायदेमंद है।

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उपाय और सलाह

सोमवार को सफेद वस्त्र पहनें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें। चांदी का छोटा आभूषण धारण करना शुभ होता है। सकारात्मक सोच रखें और अपनी संवेदनशीलता को ताकत बनाएं।

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मूलांक 2 पर चंद्रमा की कृपा

मूलांक 2 वाले लोग अपनी शांत मुस्कान और समझदारी से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। चंद्रमा की कृपा इनकी किस्मत को चमकाती है। अगर आप इन तारीखों में से किसी एक पर जन्मे हैं, तो अपनी कोमलता को बनाए रखें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 2
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