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पैसों से लेकर प्रॉपर्टी के मामले में बेहद लकी होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, धन के देवता कुबेर की होती है विशेष कृपा

अंक ज्योतिष में जन्म तिथि से व्यक्ति के स्वभाव, किस्मत और जीवन की दिशा का पता चलता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 माना जाता है। कुबेर देव की कृपा इन लोगों पर विशेष रूप से रहती है।

Navaneet RathaurJul 20, 2026 11:30 am IST
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मूलांक 7

मूलांक 7 के जातक पैसों, प्रॉपर्टी और आर्थिक मामलों में ये बेहद भाग्यशाली साबित होते हैं। इनकी मेहनत और बुद्धिमानी मिलकर उन्हें सफलता दिलाती है। कुबेर देव की विशेष कृपा होने से इन्हें किसी तरह की पेरशानी नहीं होती है। आइए जानते हैं मूलांक 7 वालों की खासियतों के बारे में।

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मूलांक 7 का स्वभाव

मूलांक 7 वाले लोग स्वभाव से बहुत मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। वे जो काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इनमें गहराई से सोचने की आदत होती है। ये लोग सतही बातों से दूर रहते हैं और हर मामले को अच्छे से समझकर फैसला लेते हैं। यही गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है।

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कुबेर देव की विशेष कृपा

कुबेर देवता की कृपा इन लोगों पर हमेशा बनी रहती है। इन्हें पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होती है। आर्थिक रूप से ये लोग स्थिर रहते हैं। चाहे नौकरी हो या बिजनेस, इनके प्रयासों में सफलता मिलती है। कुबेर की कृपा के कारण इनके जीवन में अप्रत्याशित धन लाभ भी होता रहता है।

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पैसों और प्रॉपर्टी में भाग्यशाली

मूलांक 7 के लोग पैसों और प्रॉपर्टी के मामले में बहुत लकी माने जाते हैं। इनके प्रयास से संपत्ति में वृद्धि होती है। ये लोग सही समय पर सही निवेश कर लेते हैं। चाहे जमीन हो, मकान हो या कोई अन्य संपत्ति, इनके हाथ में आने वाली चीजें लंबे समय तक फायदेमंद साबित होती हैं। कुबेर की कृपा इन्हें आर्थिक सुरक्षा भी देती है।

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परिवार के लिए भी भाग्यशाली

अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 7 के जातक सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए भाग्य लेकर आते हैं। इनके जन्म के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जाता है। घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। इनकी वजह से परिवार की खुशहाली में इजाफा होता है।

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मेहनत करने से नहीं हटते पीछे

ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। जो काम हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता और लगन दोनों मिलकर इन्हें सफलता दिलाते हैं। कम मेहनत में बड़ी सफलता पाने वाले इन लोगों को देखकर कई बार लोग हैरान रह जाते हैं। इनकी सफलता का राज मेहनत और कुबेर की कृपा दोनों है।

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दबाव में काम करना नहीं पसंद

मूलांक 7 वाले लोग स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं। इन्हें किसी का दबाव पसंद नहीं होता है। ये अपनी सोच के अनुसार फैसले लेते हैं और उन पर अडिग रहते हैं। यही गुण इन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये लोग दूसरों की सलाह सुनते जरूर हैं, लेकिन अंतिम फैसला खुद करते हैं।

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निर्णय लेने में सावधानी

मूलांक 7 वाले लोग निर्णय लेते समय बहुत सोच-विचार करते हैं। जल्दबाजी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से इनके फैसले ज्यादातर सही साबित होते हैं। पैसों या प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसले लेते समय ये पूरी जानकारी जुटाते हैं। यही सावधानी इन्हें नुकसान से बचाती है।

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जीवन में संतुलन बनाए रखें

मूलांक 7 वाले लोग अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलें तो सफलता उनके कदम चूमेगी। अंक ज्योतिष केवल संभावनाएं बताता है। वास्तविक सफलता कर्म और प्रयास पर निर्भर करती है। अगर आपका जन्म इन तारीखों में हुआ है तो अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच को बनाए रखें। कुबेर की कृपा आप पर बनी रहेगी।

Numerology Mulank 7
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