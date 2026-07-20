पैसों से लेकर प्रॉपर्टी के मामले में बेहद लकी होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, धन के देवता कुबेर की होती है विशेष कृपा

पैसों और प्रॉपर्टी में भाग्यशाली

मूलांक 7 के लोग पैसों और प्रॉपर्टी के मामले में बहुत लकी माने जाते हैं। इनके प्रयास से संपत्ति में वृद्धि होती है। ये लोग सही समय पर सही निवेश कर लेते हैं। चाहे जमीन हो, मकान हो या कोई अन्य संपत्ति, इनके हाथ में आने वाली चीजें लंबे समय तक फायदेमंद साबित होती हैं। कुबेर की कृपा इन्हें आर्थिक सुरक्षा भी देती है।