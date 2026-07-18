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छल-कपट से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मासूमियत से जीत लेते हैं हर किसी का दिल

किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 माना जाता है। बृहस्पति ग्रह के प्रभाव वाले ये लोग स्वभाव से बेहद साफ, उदार और सच्चे होते हैं। छल-कपट से दूर रहने की वजह से लोग इन पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं।

Navaneet RathaurJul 18, 2026 10:58 am IST
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मूलांक 3

अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 3 के जातकों की मासूमियत और सरलता ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। ये लोग आमतौर पर साफ दिल के और मददगार स्वभाव के होते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 3 वालों की खास खूबियों के बारे में।

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मूलांक 3 पर बृहस्पति का प्रभाव

मूलांक 3 वाले लोग बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। यह ग्रह ज्ञान, उदारता और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। इन्हें जीवन में सादगी पसंद होती है और ये हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। इनका स्वभाव इतना खुला होता है कि लोग इनसे जल्दी जुड़ जाते हैं। हालांकि, इनकी इसी सरलता का कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, फिर भी ये कभी कटुता नहीं रखते हैं।

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दिल की सच्चाई सबसे बड़ी ताकत

मूलांक 3 वाले लोगों की सबसे बड़ी खूबी उनका साफ दिल है। वे मन में किसी के प्रति बुराई नहीं रखते और रिश्तों में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। जो व्यवहार वे अपने लिए चाहते हैं, वही दूसरों के साथ करते हैं। उनकी सच्ची बातें और नीयत लोगों का भरोसा बहुत जल्दी जीत लेती है। यही वजह है कि ये हर जगह सम्मान पाते हैं।

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मासूमियत इन्हें बनाती है खास

मूलांक 3 के लोगों की मासूम सोच उन्हें सबसे अलग पहचान देती है। वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। दुनिया की चालाकी देखकर भी ये अपना रूख नहीं बदलते हैं। कई बार लोग इनकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूलांक 3 वाले फिर भी नाराजगी मन में नहीं रखते हैं। यही गुण उन्हें प्यारा बनाता है।

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दिल से निभाते हैं हर रिश्ते

चाहे परिवार हो, दोस्ती हो या ऑफिस के रिश्ते, मूलांक 3 वाले लोग हर संबंध को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये भरोसा और सम्मान को किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव मानते हैं। छोटी-छोटी बातों में भी ये अपना स्नेह दिखाते हैं, जिससे उनके आसपास का माहौल हमेशा सकारात्मक रहता है।

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ज्ञान और समझ है इनकी खासियत

बृहस्पति के प्रभाव से इनमें सीखने और सिखाने की अद्भुत क्षमता होती है। नई चीजों के प्रति इनकी रुचि हमेशा बनी रहती है। ये अपने अनुभवों को दूसरों के साथ खुलकर साझा करते हैं। यही वजह है कि समाज में इन्हें ज्ञानी और समझदार व्यक्ति के रूप में सम्मान मिलता है। पढ़ाई, लेखन या शिक्षण के क्षेत्र में ये बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

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दूसरों की मदद करना इनका स्वभाव

जरूरतमंद व्यक्ति को सहारा देना मूलांक 3 वालों के स्वभाव में शामिल है। ये बिना किसी लाभ की उम्मीद के लोगों की मदद करते हैं। इसी गुण के कारण इनके चारों ओर भरोसेमंद लोगों का घेरा बनता जाता है। लोग इनसे सलाह लेने और समस्याएं साझा करने में सहज महसूस करते हैं।

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भावनाओं में बहने से बचना है जरूरी

मूलांक 3 के लोगों का दिल से फैसले लेते हैं, लेकिन कभी-कभी यही आदत नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुरंत किसी पर भरोसा कर लेना या भावनाओं में बह जाना इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए परिस्थितियों को अच्छे से समझकर निर्णय लेना इनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।

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करियर और जीवन

मूलांक 3 वाले लोग शिक्षा, प्रशासन, लेखन, काउंसलिंग, प्रबंधन और सामाजिक क्षेत्रों में अच्छी सफलता पा सकते हैं। इनकी सकारात्मक सोच, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता इन्हें आगे बढ़ाती है। अगर ये अपनी मासूमियत को बनाए रखते हुए थोड़ी सावधानी बरतें, तो जीवन में सम्मान और सफलता दोनों हासिल कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 3
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