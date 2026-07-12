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Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बातों से जीत लेते हैं दिल, बुध की मेहरबानी से बिजनेस में खूब कमाते हैं नाम और पैसा

अंक ज्योतिष में मूलांक 5 वाले लोग अपनी बातों के जादू के लिए मशहूर होते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 बनता है। इस अंक का स्वामी ग्रह बुध है। बुध बुद्धि, वाणी, संचार और व्यापार का कारक माना जाता है।

Navaneet RathaurJul 12, 2026 01:39 pm IST
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मूलांक 5 का स्वभाव

मूलांक 5 वाले लोग स्वाभाविक रूप से चतुर, तेज दिमाग वाले और हर स्थिति में रास्ता निकाल लेने वाले होते हैं। इनका मन हमेशा सक्रिय रहता है। ये एक जगह टिककर नहीं रह सकते हैं। इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना, नई चीजें सीखना और लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है। इनकी जिंदगी में बदलाव और रोमांच हमेशा बने रहते हैं।

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बातचीत का अनोखा जादू

ये लोग बात करने में बेहद माहिर होते हैं। इनकी जुबान में एक खास आकर्षण होता है, जो सामने वाले को अपनी ओर खींच लेता है। चाहे कोई मीटिंग हो, सेल्स हो या दोस्ती, ये अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। लोग इनकी बातों को सुनना और मानना पसंद करते हैं। यही वजह है कि ये मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या पब्लिक डीलिंग वाले क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं।

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बिजनेस में बादशाहत

मूलांक 5 वाले लोग नौकरी की बजाय बिजनेस के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। इनमें रिस्क लेने की हिम्मत होती है। ये स्टॉक मार्केट, ई-कॉमर्स, ट्रैवल, फूड बिजनेस, मोबाइल-गैजेट्स या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनकी तेज सोच और बाजार को समझने की क्षमता इन्हें बिजनेस में आगे ले जाती है। ये जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा निवेश करना भी जानते हैं।

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धन और समृद्धि

बुध की कृपा से इनके पास पैसा आता है और बहता भी रहता है। ये कमाने के साथ-साथ खर्च करना और निवेश करना दोनों अच्छे से जानते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति ज्यादातर अच्छी रहती है। हालांकि, ये कभी-कभी खर्चे में लापरवाही कर बैठते हैं, लेकिन उनकी कमाई की गति इतनी तेज होती है कि घाटा जल्दी पूरा हो जाता है।

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प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्यार में ये लोग रोमांच और स्वतंत्रता पसंद करते हैं। इन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। इनका पार्टनर भी इनकी तरह खुला और समझदार होना चाहिए। शादी ये ज्यादातर थोड़ी देर से करते हैं, लेकिन एक बार कर ली तो बहुत केयरिंग और समर्पित साबित होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन आमतौर पर खुशहाल और रोमांचक रहता है।

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चुनौतियां और सावधानियां

मूलांक 5 वाले लोग कभी-कभी बहुत ज्यादा बेचैन और अस्थिर हो जाते हैं। एक काम पर ज्यादा समय तक ध्यान नहीं दे पाते। जल्दबाजी में फैसले लेने की आदत भी इनकी कमजोरी हो सकती है। इसलिए इन्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत होती है।

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सफलता के लिए आसान उपाय

मूलांक 5 वालों को बुधवार का दिन विशेष रूप से फायदेमंद होता है। इस दिन हरी चीजों का दान करना और बुध मंत्र का जाप करना इनके लिए शुभ रहता है। साथ ही इन्हें अपनी ऊर्जा को अनुशासित करने के लिए नियमित व्यायाम और ध्यान करना चाहिए। जब ये अपनी चंचलता को नियंत्रित कर लेते हैं, तब कोई इन्हें सफलता में नहीं रोक पाता है।

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मूलांक 5 वाले इन खूबियों को पहचानें

मूलांक 5 वाले लोग जीवन को पूरी तरह जीते हैं। इनकी बातों का जादू, बिजनेस में बादशाहत और रिश्तों में रोमांच इनकी खासियत है। बुध की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। अगर आपकी जन्मतिथि 5, 14 या 23 है, तो अपनी इन खूबियों को पहचानें और सही दिशा में लगाएं। आपका जीवन सफलता से भरा रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 5
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