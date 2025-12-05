9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग होते हैं योद्धा, कामयाबी पाने के लिए करें ये उपाय

अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक अंक का महत्व होता है। आज हम आपको मूलांक 9 के बारे में बताने जा रहे है। मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल होता है। मंगल को क्रोध के साथ साहस और पराक्रम के लिए भी जाना जाता है। चलिए इस मूलांक से जुड़ी खास बातें जानते हैं।
अंक ज्योतिष मुताबिक डकिसी महीने की 9, 18 और 27 तारीखों को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 वाले लोगों में योद्धा के गुण होते हैं। साथ ही इन लोगों को अनुशासन पसंद होता है। इन्हें किसी भी काम में लापरवाही पसंद नहीं होती।
गुस्से में कभी-कभी इनकी भाषा भी बुरी हो जाती है। मूलांक 9 वाले लोग दूसरे लोगों की मदद करते हैं लेकिन अपने हिसाब से, यानी अपने विवेक से ये लोग मदद करना पसंद करते हैं। इन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं।
इस मूलांक के लोग मजबूत, साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं। यह अंक सौभाग्य, खुशहाली और सफलता लाता है। इनमें नेतृत्व की प्रवृत्ति होती है। पढ़ाई से अधिक इनका झुकाव खेलकूद या फिजिकल एक्टिविटी की ओर होता है। बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत भावुक और सरल होते हैं।
मूलांक 9 वाले लोग सेना, पुलिस, खेलकूद जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। अगर शिक्षा में रुचि रखें तो मेडिकल फील्ड में भी सफलता पा सकते हैं। व्यापार में इनका मन जल्दी बदलता है, इसलिए व्यवसाय में स्थिरता नहीं रहती है। नौकरी या सरकारी सेवा इनके लिए अधिक अनुकूल रहती है।
मूलांक 9 वालों की मूलांक 1 वाले लोगों के साथ बनती है क्योंकि मूलांक 9 में एक योद्धा के गुण होते हैं।जबकि मूलांक 1 के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। ऐसे में राजा और सेनापति की अच्छी बनती है।
इसके अलावा मूलांक 9 की 6 अंक वालों के साथ भी अच्छे बनती है। वहीं, अगर विरोधी मूलांक की बात करें, तो मूलांक 4 वालों के साथ इनकी अच्छी नहीं बनती और लड़ाई होती है।
अंक ज्योतिष के मुताबिक कामयाबी पाने के लिए मूलांक 9 वाले लोगों को हर मंगलवार को लाल मंसूर की दाल मंदिर में जाकर दान देनी चाहिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, इससे कष्ट दूर होंगे और मन शांत रहेगा।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।