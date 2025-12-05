9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग होते हैं योद्धा, कामयाबी पाने के लिए करें ये उपाय

मूलांक 9

अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक अंक का महत्व होता है। आज हम आपको मूलांक 9 के बारे में बताने जा रहे है। मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल होता है। मंगल को क्रोध के साथ साहस और पराक्रम के लिए भी जाना जाता है। चलिए इस मूलांक से जुड़ी खास बातें जानते हैं।