Numerology: 8, 17 या 26 तारीख में जन्में लोगों में होती है ये कमियां, इन गलतियों से बचें!

अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीखों में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। यह अंक विशेष माना जाता है। मूलांक 8 के लोगों पर शनिदेव का प्रभाव रहते हैं। मूलांक 8 के लोगों में कई कमियां और खूबियां होती है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इन्हें किन-किन गलतियों से बचना चाहिए।

Dheeraj PalFri, 28 Nov 2025 09:35 AM
1/8

जीवन में उतार चढ़ाव

खूबियों की बात करें, तो अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनि देव हैं। ये आकर्षक, सुंदर शरीर वाले, गंभीर और एकांत प्रिय होते हैं। इनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है।

2/8

मेहनती और अनुशासित

मूलांक 8 के लोग काफी मेहनती और अनुशासित होते हैं। साथ ही अगर ये लोग सही दिशा में मेहनत करें, तो सफलता जरूर मिलती है। इतना ही नहीं इन लोगों को तकनीक, कानून, यात्रा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में अधिक सफलता मिलती है।

3/8

खूबियां

मूलांक 8 के लोग समस्या समाधान में माहिर होते हैं। जी हां, दूसरों की समस्याओं को हल करने में कुशल होते हैं। साथ ही धन कमाने, खर्च करने और बचाने की कला जानते हैं। मूलांक 8 के लोग अपने रिश्तों को निभाने में अंत तक ईमानदार रहते हैं। इन खूबियों के बावजूद इनमें कई कमियां होती है।

4/8

एकांत रहने की आदत ठीक नहीं

मूलांक 8 के लोगों की अधिक एकांत रहने की आदत ठीक नहीं होती है क्योंकि इससे दूसरे लोग इनसे दूरियां बना लेते हैं। रिश्तेदार, दोस्त, परिचितों आदि के दूर होने से इनका सामाजिक दायरा संकुचित हो जाता है।

5/8

धन संचित नहीं कर पाते हैं

मूलांक 8 वाले लोग धन संचित नहीं कर पाते हैं। ये लोग अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। पैसा न होने पर दूसरों पर निर्भर होने लगते हैंष जोकि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होता है।

6/8

गलत चक्करों में फंसते हैं

मूलांक 8 के लोग गलत चक्करों में फंस कर काफी नुकसान कर लेते हैं। इससे इनके मान सम्मान, यश, कीर्ति और निजी साख में बट्टा लग जाता है। इतना ही नहीं ये लोग दूसरों की सहायता के लिए अपना नुकसान कर बैठते हैं।

7/8

स्वभाव से होते हैं जिद्दी

मूलांक 8 के लोग बहुत जिद्दी होते हैं। जब ये जिद कर लेते हैं, तो फिर पीछे नहीं हटते हैं लेकिन हमेशा ऐसा करना ठीक नहीं होता है। जिद और हठ के चलते बड़े से बड़े नुकसान हो जाते हैं। साथ ही इन लोगों में किसी भी प्रकार के नशे की आदत जल्दी लग सकती है।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Numerology