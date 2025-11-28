Numerology: 8, 17 या 26 तारीख में जन्में लोगों में होती है ये कमियां, इन गलतियों से बचें!

खूबियों की बात करें, तो अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनि देव हैं। ये आकर्षक, सुंदर शरीर वाले, गंभीर और एकांत प्रिय होते हैं। इनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है।
मूलांक 8 के लोग काफी मेहनती और अनुशासित होते हैं। साथ ही अगर ये लोग सही दिशा में मेहनत करें, तो सफलता जरूर मिलती है। इतना ही नहीं इन लोगों को तकनीक, कानून, यात्रा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में अधिक सफलता मिलती है।
मूलांक 8 के लोग समस्या समाधान में माहिर होते हैं। जी हां, दूसरों की समस्याओं को हल करने में कुशल होते हैं। साथ ही धन कमाने, खर्च करने और बचाने की कला जानते हैं। मूलांक 8 के लोग अपने रिश्तों को निभाने में अंत तक ईमानदार रहते हैं। इन खूबियों के बावजूद इनमें कई कमियां होती है।
मूलांक 8 के लोगों की अधिक एकांत रहने की आदत ठीक नहीं होती है क्योंकि इससे दूसरे लोग इनसे दूरियां बना लेते हैं। रिश्तेदार, दोस्त, परिचितों आदि के दूर होने से इनका सामाजिक दायरा संकुचित हो जाता है।
मूलांक 8 वाले लोग धन संचित नहीं कर पाते हैं। ये लोग अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। पैसा न होने पर दूसरों पर निर्भर होने लगते हैंष जोकि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होता है।
मूलांक 8 के लोग गलत चक्करों में फंस कर काफी नुकसान कर लेते हैं। इससे इनके मान सम्मान, यश, कीर्ति और निजी साख में बट्टा लग जाता है। इतना ही नहीं ये लोग दूसरों की सहायता के लिए अपना नुकसान कर बैठते हैं।
मूलांक 8 के लोग बहुत जिद्दी होते हैं। जब ये जिद कर लेते हैं, तो फिर पीछे नहीं हटते हैं लेकिन हमेशा ऐसा करना ठीक नहीं होता है। जिद और हठ के चलते बड़े से बड़े नुकसान हो जाते हैं। साथ ही इन लोगों में किसी भी प्रकार के नशे की आदत जल्दी लग सकती है।
