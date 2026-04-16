न्यूमेरेलॉजी: 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों में होती हैं ये खूबियां, जिंदगी बदल देगा शनि का ये उपाय

मूलांक 8 और शनि का कनेक्शन

न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष में बर्थडेट के आधार पर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का पता लग सकता है। साथ ही इसकी मदद से भविष्य का आंकलन भी कर सकते हैं। अंक ज्योतिष में कुल 9 मूलांक होते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है उन लोगों का मूलांक 8 माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 का संबंध सीधे तौर पर शनि ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में इस मूलांक के व्यक्तियों में शनि से जुड़ी क्वालिटी देखी जाती है। आज जानेंगे मूलांक 8 वालों की खूबियों के बारे में। साथ में जानेंगे एक छोटा सा उपाय जोकि इस मूलांक के लोगों की जिंदगी बदल सकता है।