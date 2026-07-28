Numerology: दूसरों की तुलना में फीलिंग्स कम जाहिर करते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, केतु का होता है असर

दिल में रखते हैं मन की बात

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ऐसे लोग केतु के असर के चलते थोड़े रिजर्व नेचर वाले होते हैं। ये लोग हर किसी से अपने दिल का बात नहीं कह पाते हैं। चाहे खुशी की बात हो या फिर दुख की। ये अक्सर हर चीज खुद तक ही रखने की कोशिश करते हैं।