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Numerology: दूसरों की तुलना में फीलिंग्स कम जाहिर करते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, केतु का होता है असर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वाले लोगों पर केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में इसका असर इन पर साफ तौर पर दिखता है। जानिए कैसे फीलिंग्स बताने के मामले में दूसरों की तुलना में पीछे रह जाते हैं?

Garima SinghJul 28, 2026 03:14 pm IST
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मूलांक 7 वाले नहीं बताते अपनी फीलिंग्स

जिन लोगोंं का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो ऐसे लोगों का मूलांक 7 होगा। इस मूलांक का ग्रह स्वामी केतु है। ऐसे लोग अपनी बातें दिल में ही रखते हैं। इसकी वजह केतु के प्रभाव को माना जाता है।

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दिल में रखते हैं मन की बात

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ऐसे लोग केतु के असर के चलते थोड़े रिजर्व नेचर वाले होते हैं। ये लोग हर किसी से अपने दिल का बात नहीं कह पाते हैं। चाहे खुशी की बात हो या फिर दुख की। ये अक्सर हर चीज खुद तक ही रखने की कोशिश करते हैं।

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ज्यादा सोचकर कम बोलते हैं

मूलांक 7 वाले लोग हर छोटी-बड़ी बात पर गहराई से सोचते हैं। जब कोई परेशानी होती है तो ये किसी से कुछ भी शेयर करने की बजाय अकेले बैठकर उसका सॉल्यूशन ढूंढ़ना इन्हें ज्यादा पसंद आता है।

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होता है गलत समझे जाने का डर

मूलांक 7 वालों को ऐसा लगता है कि हर कोई उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाएगा। ऐसे में ये लोग अपनी बात दिल में ही रखते हैं। इसी वजह से ये हर किसी के सामने खुल नहीं पाते हैं।

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कमजोर दिखना पसंद नहीं

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वाले लोग अंदर से काफी मजबूत होते हैं। इन्हें अच्छा नहीं लगता है कि कोई इनके मन की बात समझकर इन्हें कमजोर समझे। यही वजह है कि ये अपनी तकलीफों को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं।

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दिखावा नहीं करते हैं पसंद

मूलांक 7 वालों की एक खास बात ये है कि ये लोग ड्रामेबाजी या फिर दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये जिनसे भी प्यार करते हैं उनके साथ पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाते हैं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 7
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