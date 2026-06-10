Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर बुध होते हैं मेहरबान, नौकरी-बिजनेस में खूब कमाते हैं नाम

मूलांक 5 पर बुध का गहरा असर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्म लोगों का मूलांक 5 होता है। इनका ग्रह स्वामी बुध होता है और इस वजह से इनका दिमाग बहुत चलता है और हर चीज की अच्छी समझ भी रखते हैं। आइए जानते हैं कि बुध की वजह से इनकी जिंदगी पर और क्या-क्या असर होता है?