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Numerology: राहु से प्रभावित होते हैं 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोग, ना करें ये गलतियां

क्या आपका मूलांक 4 है? इस मूलांक पर राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन लोगों को कुछ चीजें करने से बचना चाहिए नहीं तो जिंदगी में बड़ी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं।

Garima SinghAug 12, 2026 03:42 pm IST
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राहु का असर सबसे ज्यादा

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह राहु है। राहु के चलते इस मूलांक के जातकों की सोच लीक से हटकर होती है। हालांकि इन्हें कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए नहीं तो राहु भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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पैसों के मामले में ना करें जल्दबाजी

मूलांक 4 वालों को कम समय में ज्यादा कमाई का बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिना सोचे-समझे कहीं पर भी पैसा लगाना नुकसान पहुंचा सकता है। पैसों से जुड़ी दिक्कत शुरू हो सकती है। ऐसे में सोच-समझकर ही फैसला लें।

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हर बात पर ना करें रिएक्ट

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 4 वाले लोग अपनी बात को खुलकर सामने रखना चाहते हैं। हालांकि ये कई बार जरूरत से ज्यादा बहसबाजी करने लगते हैं। हर चीज पर तुरंत रिएक्ट ना करें। ईगो से लेकर कड़वी बातें रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती हैं।

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गलत संगत और नशे से रहें दूर

राहु के प्रभाव के चलते लोग गलत चीजों की ओर ज्यादा खिंचे चले जाते हैं। नशे वगैरह से दूर रहने की कोशिश करें। हमेशा ऐसे ही लोगों के आसपास रहें जो आपको गलत रास्ते पर ना लेकर जाएं। ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपको इंस्पायर करते हो।

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काम को ना छोड़ें अधूरा

मूलांक 4 वालों के दिमाग में एक साथ कई सारी चीजें चलती है। ऐसे में एक चीज पर फोकस कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में एक काम को पूरा किए बिना ही दूसरे काम पर दिमाग भागता है। नौकरी और बिजनेस से जुड़े लोगों को इस बात से बहुत नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।

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राहु के असर से बचने के लिए करें ये उपाय

अगर आपको राहु के अशुभ प्रभाव से बचना है तो अपनी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला सोच-समझकर ही लें। इसके अलावा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कभी भी गलत रास्ते पर ना जाएं। नशे वगैरह से दूर ही रहें। सबसे जरूरी बात ये है कि आप जो भी काम शुरू करें उसे पूरा ही करें।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Numerology Mulank 4
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