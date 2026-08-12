Numerology: राहु से प्रभावित होते हैं 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोग, ना करें ये गलतियां

राहु का असर सबसे ज्यादा

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह राहु है। राहु के चलते इस मूलांक के जातकों की सोच लीक से हटकर होती है। हालांकि इन्हें कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए नहीं तो राहु भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं।