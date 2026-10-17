दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और! बड़े फैसले लेने में उलझ जाते हैं इन 4 तारीखों को जन्मे लोग

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 वाले लोगों के स्वभाव में ऐसी उलझन देखने को मिल सकती है। किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का संबंध राहु से माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं में राहु को भ्रम, अलग सोच और अप्रत्याशित बदलावों से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से मूलांक 4 के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति को दूसरों से अलग नजरिए से देखते हैं।
मूलांक 4 वाले लोग किसी बड़े निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके हर पहलू को समझना चाहते हैं। वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके फैसले का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। इस दौरान उनके मन में कई सवाल आते हैं। अगर फैसला गलत हो गया, तो क्या होगा या दूसरा विकल्प ज्यादा बेहतर साबित हुआ तो क्या करेंगे? ऐसी सोच के कारण वे कई बार एक ही बात पर बार-बार विचार करते रहते हैं और निर्णय लेने में देर कर देते हैं।
मूलांक 4 वालों के बारे में माना जाता है कि कई बार उनकी इच्छा कुछ और करने की होती है, लेकिन दिमाग उन्हें संभावित नुकसान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। उदाहरण के लिए, वे नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक जोखिम के डर से कदम नहीं उठा पाते हैं। दूसरी ओर, मौजूदा स्थिति से खुश ना होने पर भी बदलाव करने में हिचकिचाते हैं। इस तरह मन की इच्छा और भविष्य की चिंता के बीच उनका असमंजस बढ़ सकता है।
अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, मूलांक 4 वाले लोग कई बार किसी काम को शुरू करने से पहले परिस्थितियों के पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार करते हैं। वे चाहते हैं कि फैसला लेने से पहले उन्हें उसके नतीजे का अंदाजा हो जाए। यही वजह है कि वे जोखिम उठाने से बच सकते हैं। लेकिन जीवन में हर बार मनचाही परिस्थितियां नहीं मिलती हैं।
मूलांक 4 वालों की एक प्रवृत्ति यह भी बताई जाती है कि वे फैसला लेने के बाद भी दूसरे विकल्पों के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई दूसरा रास्ता ज्यादा फायदेमंद हो। इस कारण वे अपनी पहले की राय पर दोबारा विचार करने लगते हैं। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन बार-बार निर्णय बदलने से काम आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।
किसी भी बड़े निर्णय के साथ कुछ ना कुछ जोखिम जुड़ा होता है। मूलांक 4 के लोगों के बारे में माना जाता है कि वे संभावित नुकसान के बारे में अधिक सोच सकते हैं। इसी वजह से कई बार वे फैसला लेने के बजाय इंतजार करना बेहतर समझते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं उनकी मेहनत बेकार ना चली जाए। हालांकि, हर निर्णय का नतीजा पहले से जानना संभव नहीं होता है। जरूरी है कि उपलब्ध जानकारी और अपनी जरूरतों को समझकर आगे बढ़ा जाए।
अगर आप भी किसी निर्णय को लेकर लंबे समय से असमंजस में हैं, तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। विकल्पों के फायदे और नुकसान लिखने से स्थिति को समझना आसान हो सकता है। इसके बाद फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करें, ताकि आप बार-बार उसी विषय पर ना उलझे रहें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना भी मददगार हो सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय अपनी परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर ही लें।
मूलांक 4 वालों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हर निर्णय के पूरी तरह सही साबित होने की गारंटी नहीं मिल सकती है। कई बार अनुभव से ही पता चलता है कि कौन-सा रास्ता बेहतर है। इसलिए केवल गलत होने के डर से किसी अवसर को हाथ से ना जाने दें। सोच-विचार जरूर करें, लेकिन इतना भी नहीं कि फैसला लेने का समय ही निकल जाए। अंक ज्योतिष में बताई गई ये बातें सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। वास्तविक जीवन में समझदारी, अनुभव और परिस्थितियों का आकलन भी निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।