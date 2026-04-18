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न्यूमेरेलॉजी: 19 तारीख को जन्मे लोगों में होती हैं ये पांच कमियां, सूर्य के इस उपाय से मिलेगा लाभ

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से 19 तारीख को जन्मे लोगों में कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो बना-बनाया खेल बिगाड़ देती हैं। ऐसे में सूर्य के एक उपाय से इन्हें राहत मिल सकती है।

Garima SinghApr 18, 2026 08:26 pm IST
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कैसे होते हैं 19 तारीख को जन्मे लोग?

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 19 तारीख को जन्मे लोग 1 मूलांक वाले होते हैं। ऐसे में इन पर सूर्य का खास देखा जाता है। दरअसल इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। सूर्य की वजह से 19 तारीख को जन्मे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है और इनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। वैसे तो मूलांक 1 वालों में कई खूबियां होती हैं लेकिन अपनी कुछ कमियों की वजह से अक्सर ये ऐसी स्थिति में होते हैं जिससे काम बिगड़ते ही चले जाते हैं। ऐसे में अगर समय रहते उपाय ना किए जाए तो स्थिति और भी उलझ सकती हैं। तो आज जानेंगे 19 तारीख को जन्मे हुए लोगों की कमियों के बारे में। साथ में जानेंगे सूर्य से जुड़ा उपाय भी।

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19 तारीख को जन्मे लोगों की कमियां

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से 19 तारीख को जन्मे लोग अपनी कुछ गलतियों के चलते बना-बनाया काम बिगाड़ देते हैं। ऐसे में इन्हें पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सूर्य का उपाय इन्हें हर मुश्किल से दूर कर सकता है।

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19 तारीख को जन्मे लोग होते हैं जिद्दी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इस तारीख को जन्मे लोग अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि ये अपनी सोच के आगे किसी की नहीं सुनते हैं और खुद को ही सही मानते हैं। ऐसी स्थिति में रिश्तों में टकराव जैसी स्थिति बनने लगती है।

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गुस्से से हो जाते हैं लाल

19 तारीख को जन्मे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। अगर कहा जाए कि इनकी नाक पर गुस्सा होताा है तो गलत नहीं होगा। अगर कभी कोई इनकी बात ना माने तो ये तुरंत गुस्से से लाल हो जाते हैं। जब इनके मन के मुताबिक चीजें नहीं होती हैं तो ये गुस्सा होते हैं। इस वजह से इनकी दोस्ती में भी दरार आती है। धीरे-धीरे करके इनसे सारे रिश्ते छूट जाते हैं।

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हर चीज पर चाहिए कंट्रोल

19 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 1 वाले होते हैं। ऐसे में इनमें लीडरशिप क्वालिटी तो खूब होती है। हालांकि कई बार ये हर चीज को अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। ऐसे में ये हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। बस 19 तारीख को जन्मे लोग यही मात खा जाते हैं। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि कंट्रोल करने से हर चीज और बिखरती है। ऐसे में इस तारीख को जन्मे लोगों को अपनी इस आदत पर काम करना चाहिए।

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नहीं लेते हैं किसी की मदद

19 तारीख वाले लोग किसी की भी मदद लेने से कतराते हैं। दरअसल इन्हें सब कुछ अकेले करने की आदत होती है। इनकी सोच ऐसी होती है कि सब कुछ अपने दम पर ही कर लिया जाएगा। ऐसे में ये दूसरों की मदद नहीं लेते हैं। इस स्थिति में कई बार काम का प्रेशर बढ़ता है और फिर चीजें खराब होती जाती हैं। यहीं से इनका गुस्सा भी निकलता है।

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हो जाते हैं जल्दी निराश

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से 19 तारीख को जन्मे लोग वैसे तो बाहर से काफी मजबूत दिखते हैं लेकिन ये जल्दी निराश हो जाते हैं। ये लोग मेहनत से पीछे नहीं भागते हैं लेकिन जब रिजल्ट अच्छा ना आए तो इनका मोटिवेशन कम हो जाता है। ऐसे में कई बार ये कुछ दिन के लिए ठीक से काम भी नहीं कर पाते हैं। अपनी निराशा को दूर करने के लिए इन्हें उपाय जरूर करना चाहिए।

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सूर्य के इस उपाय से मिलेगा लाभ

19 तारीख को जन्मे लोगों को रविवार के दिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से ऐसा करना शुभ माना जाता है। अगर अर्घ्य तांबे के लोटे से दिया जाए तो ये और भी अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा लगातार करने से 19 तारीख को जन्मे लोग पॉजिटिव सोच रख पाएंगे और अपने काम पर सही तरीके से फोकस कर पाएंगे। इस उपाय से धीरे-धीरे इनकी गाड़ी पटरी पर वापस आ सकती है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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