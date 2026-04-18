न्यूमेरेलॉजी: 19 तारीख को जन्मे लोगों में होती हैं ये पांच कमियां, सूर्य के इस उपाय से मिलेगा लाभ

कैसे होते हैं 19 तारीख को जन्मे लोग?

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 19 तारीख को जन्मे लोग 1 मूलांक वाले होते हैं। ऐसे में इन पर सूर्य का खास देखा जाता है। दरअसल इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। सूर्य की वजह से 19 तारीख को जन्मे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है और इनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। वैसे तो मूलांक 1 वालों में कई खूबियां होती हैं लेकिन अपनी कुछ कमियों की वजह से अक्सर ये ऐसी स्थिति में होते हैं जिससे काम बिगड़ते ही चले जाते हैं। ऐसे में अगर समय रहते उपाय ना किए जाए तो स्थिति और भी उलझ सकती हैं। तो आज जानेंगे 19 तारीख को जन्मे हुए लोगों की कमियों के बारे में। साथ में जानेंगे सूर्य से जुड़ा उपाय भी।