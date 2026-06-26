Numerology: 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है आपका जन्म? जेब में रखें तांबे का सिक्का, जानें फायदे

रखें इस बात का ध्यान

आप चाहें तो तांबे के सिक्के पर कलावा भी बांध सकते हैं। कोशिस करें कि सिक्का साफ हो। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।