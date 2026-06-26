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Numerology: 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है आपका जन्म? जेब में रखें तांबे का सिक्का, जानें फायदे

Copper coin Benefits: अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जेब में तांबे का सिक्का रखना शुभ माना जाता है। जानिए इससे मिलने वाले फायदे और रखने का सही तरीका।

Garima SinghJun 26, 2026 06:19 pm IST
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मूलांक 1 वाले रखें तांबे का सिक्का

अगर आपका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इस मूलांक का संबंध सूर्य से है। ऐसे में इन लोगों के लिए तांबे का सिक्का रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जानिए इससे क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

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करियर में होगी ग्रोथ

तांबा का संबंध सूर्य से है। माना जाता है कि इसे पास रखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर नौकरी-बिजनेस में खूब ग्रोथ भी मिलती है। इसी के साथ काम में आने वाली रुकावटें भी कम होती हैं।

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खत्म होगी पैसों की दिक्कत

पैसा नहीं टिकता है? फिजूलखर्ची बहुत हो रही है? ऐसे में आपको तांबे का सिक्का जरूर पास रखना चाहिए। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1 वालों को इससे पैसे संभालकर रख पाते हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती जाती है।

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बढ़ेगा कॉन्फिडेंस

मूलांक 1 वालों की सबसे बड़ी ताकत उनका कॉन्फिडेंस होता है। अगर ये लोग तांबे का सिक्का पास रखेंगे तो इससे सोच भी पॉजिटिव होगी और लीडरशिप क्लाविटी भी निखरकर सामने आएगी।

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ऐसे रखें तांबे का सिक्का

रविवार की सुबह तांबे का सिक्का लें। इसे गंगाजल से शुद्ध कर लें। अब सूर्य देव का याद करते हुए पॉजिटिव सोचें कि इससे आपको सिर्फ फायदा ही होगा। इसे आप अपनी जेब में रख लें नहीं तो पर्स में रखने का ऑप्शन सबसे अच्छा है।

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रखें इस बात का ध्यान

आप चाहें तो तांबे के सिक्के पर कलावा भी बांध सकते हैं। कोशिस करें कि सिक्का साफ हो। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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