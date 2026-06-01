Numerology: 1 तारीख को जन्मे लोग जरूर करें ये 7 उपाय, भगवान सूर्य की कृपा से चमकेगा तेज, भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ

मूलांक 1 के जातक महत्वाकांक्षी, स्वच्छंद और व्यवस्थित स्वभाव के होते हैं। लेकिन सूर्य की कृपा बनाए रखने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए, ताकि जीवन में तेज, सम्मान और सफलता लगातार बनी रहे। आइए जानते हैं कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों के बारे में।
1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं और लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। नेतृत्व क्षमता इतनी मजबूत होती है कि ये दूसरों को आसानी से साथ लेकर चल सकते हैं। इनका जोश और उत्साह हमेशा ऊंचा रहता है। एक बार लक्ष्य तय कर लेने के बाद ये उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा इनमें सकारात्मकता और तेज भर देती है।
सूर्य देव मूलांक 1 के स्वामी हैं, इसलिए इनकी पूजा इनके जीवन में बहुत महत्व रखती है। रोज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें रोली और थोड़े अक्षत डालें। सूर्य की ओर मुंह करके अर्घ्य देते हुए अपनी मनोकामना कहें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और हर कार्य बिना बाधा के पूरा होता है।
सूर्य देव मूलांक 1 के स्वामी हैं, इसलिए इनकी पूजा इनके जीवन में बहुत महत्व रखती है। रोज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें रोली और थोड़े अक्षत डालें। सूर्य की ओर मुंह करके अर्घ्य देते हुए अपनी मनोकामना कहें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और हर कार्य बिना बाधा के पूरा होता है।
इन लोगों को पीला, सुनहरा या नारंगी रंग पहनना बहुत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इन रंगों से सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और भाग्य साथ देता है। खासकर रविवार को इन रंगों के कपड़े पहनें।
मूलांक 1 वालों को पिता या पिता समान बुजुर्गों का पूरा सम्मान करना चाहिए। इनका आशीर्वाद इनके जीवन में सूर्य के समान चमक पैदा करता है। इनके प्रति कृतज्ञता रखें और उनकी सलाह मानें। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न रहते हैं।
किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग अपने पर्स या जेब में हमेशा एक तांबे का सिक्का रखें। यह सूर्य का प्रतीक है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
मूलांक 1 वाले लोगों पर नजर दोष लगने की संभावना रहती है। इसे दूर करने के लिए घी की बाती जलाकर अपने ऊपर से सात बार उल्टी दिशा में घुमाएं। इससे बुरी नजर का प्रभाव कम होता है और सूर्य की रक्षा छत्र बना रहता है।
रविवार को देर से उठने से बचें। इसके अलावा रविवार के दिन तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं रखकर जरूरतमंदों को दान करें। इससे सूर्य की कृपा बनी रहती है और जीवन में समृद्धि आती है।
मूलांक 1 वाले लोग सूर्य देव की कृपा से जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। इन उपायों से लोगों को नेतृत्व के पद, सम्मान और आर्थिक सफलता आसानी से प्राप्त होती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में स्थिरता आती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।