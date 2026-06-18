Numerology: रिजेक्शन के डर में जीते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक तरफा प्यार में बन जाते हैं देवदास

मूलांक 2 और 7 बन जाते हैं क्रश के दोस्त

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अपनी फीलिंग्स को छिपाने की आदत के चलते मूलांक 2 और 7 वाले लोग क्रश के दोस्त ही बने रह जाते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।