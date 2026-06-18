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Numerology: रिजेक्शन के डर में जीते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक तरफा प्यार में बन जाते हैं देवदास

One Sided Love Numerology: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 और 7 वाले इंसान एक तरफा प्यार में जिंदगी भर जीते हैं। ये अपने क्रश से दिल की बात कहने में हिचकिचाते हैं। 

Garima SinghJun 18, 2026 12:57 pm IST
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एक तरफा प्यार करने वाले लोग

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ तारीखों पर जन्मे लोग प्यार बहुत गहराई से करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स का इजहार करने में बहुत समय लगा देते हैं या फिर कभी करते ही नहीं है। आइए जानते हैं आखिर ये लोग कौन हैं?

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मूलांक 2

जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। इनका कनेक्शन चंद्रमा से है तो काफी इमोशनल होते हैं। दिल से बहुत सोचते हैं और रिश्ते को खूब महत्व देते हैं।

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मूलांक 2 वाले होते हैं इमोशनल

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले लोग हर एक चीज को गहराई से सोचते हैं। ये अपने दिमाग में पहले से ही सारा सिनेरियो बनाकर चलते हैं कि ऐसा हुआ तो कैसा होगा। ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा?

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याद रहती है क्रश की हर बात

मूलांक 2 वाला व्यक्ति जब किसी को पसंद करता है तो उसकी पसंद-नापसंद का ख्याल उसे सबसे ज्यादा होता है। उसकी छोटी-छोटी बात को याद रखना इन्हें पसंद होते है। वहीं रिजेक्ट होने का डर इन्हें कई बार प्रपोजल से रोक देता है।

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मूलांक 7

मूलांक 7 वाले लोग भी इसी लिस्ट में आते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 होता है। इनका कनेक्शन केतु से है। ये भी अपने दिल की बात दूसरे से कह नहीं पाते हैं।

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होते हैं काफी रहस्यमयी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वाले लोग काफी शांत स्वभाव के होते हैं। अपनी पर्सनल बातों को ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। इन्हें नहीं पसंद होता है कि लोगों को इनके बातें पता चले या लोग इनको लेकर गॉसिप करें।

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नहीं बताते हैं दिल की बात

मूलांक 7 वाले अगर किसी को पसंद करते हैं जो उसे दिल की बात कहने में वक्त लगा देते हैं। इनके दिमाग में ही कई सवाल चलते रहते हैं। इसी वजह से ये अपने क्रश से बहुत मुश्किल से ही दिल की बात कह पाते हैं।

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मूलांक 2 और 7 बन जाते हैं क्रश के दोस्त

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अपनी फीलिंग्स को छिपाने की आदत के चलते मूलांक 2 और 7 वाले लोग क्रश के दोस्त ही बने रह जाते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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