Numerology: प्यार के मामले में लकी होते हैं इस मूलांक के लोग, पैसों की नहीं होती है कमी

न्यूमेरेलॉजी अपने आप में अनोखी चीज है। इसे हिंदी में अंकशास्त्र कहा जाता है। इस शास्त्र के हिसाब से किसी के मूलांक को जानकर उसके पूरे व्यक्तित्व को जान सकते हैं। मूलांक की मदद से लोगों का स्वभाव का भी पता चलता है। आज बात करेंगे उस मूलांक की जो प्यार के मामले में सबसे लकी साबित होता है। साथ ही इस मूलांक के जातकों को धन-धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है। चलिए जानते हैं इस मूलांक के बारे में...
अगर आप ये सोच रहे हैं कि मूलांक क्या होता है? तो आपको बता दें कि किसी शख्स की बर्थडेट को मूलांक कहा जाता है। अगर आपको किसी की बर्थडेट पता है तो आप उसके सारे गुण और दोष जान सकते हैं।
अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 7 के लोग काफी लकी होते हैं। जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को जन्म लेते हैं, उनका मूलांक 7 होगा। इस मूलांक के जातक कई मायनों में खास होते हैं।
मूलांक 7 वालों को अगर किस्मत का धनी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये लोग काफी टैलेंटेड होते हैं। हर फील्ड में ये नाम कमाते हैं। इनकी सक्सेज की कहानी काफी प्रेरणादायक होती है। जिंदगी में इन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है।
मूलांक 7 के जातक काफी क्रिएटिव होते हैं। राइटिंग और रिसर्च के मामले में ये काफी तेज होते हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिभा इन्हें काफी आगे ले जाती है।
मूलांक 7 के लोग हर मामले में तेज होते हैं। वहीं जब कोई मुश्किल आती है तो ये धैर्य से काम लेते हैं। अपना दिमाग लगाकर ये लोग हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं।
मूलांक 7 वालों की जिंदगी में प्यार की कमी नहीं होती है। पार्टनर के प्रति ये काफी वफादर होते हैं। प्यार के मामले में ये लकी भी खूब होते हैं। ये काफी रोमांटिक भी होते हैं और अपने पार्टनर की हर खुशी का ख्याल रखते हैं।