Numerology: दिल की बात आसानी से कह देते हैं इस मूलांक के लोग, दिल खोलकर करते हैं खर्चा

किसी भी व्यक्ति के मूलांक से उसकी पर्सनैलिटी को आसानी से समझा जा सकता है। बता दें कि मूलांक बर्थडेट के योग को कहते हैं। आज बात करेंगे उस मूलांक की जिसका ग्रह स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की वजह से ही इस मूलांक के जातकों में एक विशेष आकर्षण होता है। साथ ही इन्हें लग्जरी लाइफ काफी पसंद होती है। इन सबके बाद ये विश्वास के पात्र होते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में...
जिस मूलांक की बात हम करने जा रहे हैं वो हैं नंबर 6। मूलांक 6 वाले जातक गुणों की खान होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके अंदर अच्छे गुण कूट-कूटकर भरे होते हैं। बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 को होता है तो उनका मूलांक 6 होता है।
मूलांक 6 वालों की खास बात ये है कि ये लोग मेहनत बहुत करते हैं। अगर इन्होंने कुछ ठान लिया तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। मेहनत करने से ये लोग बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। दृढ़ निश्चय के चलते ही मूलांक 6 वालों को हमेशा सफलता भी मिलती है।
मूलांक 6 वालों की जिंदगी में प्यार की कमी नहीं होती है। ये लोग काफी रोमांटिक होते हैं। साथ ही इन्हें अगर किसी से सच्चा प्यार होता है तो अपनी फीलिंग्स को कभी भी नहीं छिपाते हैं। मूलांक 6 के जातक अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं। अपने दिल की बात ये लोग कभी नहीं छिपाते हैं।
मूलांक 6 वाले जातक घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं। इन्हें ट्रैवल से जुड़े प्लान बनाने में काफी मजा आता है। आमतौर पर इन्हें अपने परिवार के साथ ट्रैवल करना पसंद होता है। ये घूमने के लिए सुंदर और आरामदायक जगह चुनते हैं। इन्हें बीच काफी पसंद होते हैं।
मूलांक 6 वाले हमेशा दिल खोलकर खर्चा करते हैं। जब पेमेंट करने की बारी आती है तो ये लोग इधर-उधर झांकने वालों में से नहीं है। इनकी डिक्शनरी में कंजूस शब्द होता ही नहीं है।
मूलांक 6 के लोग बेहद ही क्रिएटिव होते हैं। शुक्र के प्रभाव की वजह से ये लोग फैशनेबल भी काफी होते हैं। नए-नए फैशन की जानकारी रखना इन्हें खूब पसंद होता है। वहीं इनका इंटरेस्ट आर्ट और म्यूजिक में भी होता है।