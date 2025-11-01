Numerology: दिल की बात आसानी से कह देते हैं इस मूलांक के लोग, दिल खोलकर करते हैं खर्चा

विश्वास के पात्र होते हैं इस मूलांक के लोग

किसी भी व्यक्ति के मूलांक से उसकी पर्सनैलिटी को आसानी से समझा जा सकता है। बता दें कि मूलांक बर्थडेट के योग को कहते हैं। आज बात करेंगे उस मूलांक की जिसका ग्रह स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की वजह से ही इस मूलांक के जातकों में एक विशेष आकर्षण होता है। साथ ही इन्हें लग्जरी लाइफ काफी पसंद होती है। इन सबके बाद ये विश्वास के पात्र होते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में...