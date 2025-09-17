numerology number 6 girls are lucky for their husbands Numerology: पति की लकी चार्म बनती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ले आती हैं लक
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: पति की लकी चार्म बनती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ले आती हैं लक

Numerology: पति की लकी चार्म बनती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ले आती हैं लक

Luckiest Numerology Number: अंकशास्त्र के कुछ ऐसे मूलांक हैं जो बेहद ही लकी होते हैं। वहीं कुछ मूलांक ऐसे हैं जो अपने लक से दूसरों की जिंदगी भी संवार देते हैं। आज बात करेंगे ऐसे ही मूलांक की लड़कियों की जो अपने पति का लकी चार्म साबित होती हैं।

Garima SinghWed, 17 Sep 2025 03:00 PM
1/7

सबसे खास है ये मूलांक

न्यूमेरेलॉजी यानी की अंकशास्त्र के हिसाब से हर एक मूलांक अपने आप में खास है। हर एक मूलांक का अपना अलग व्यक्तित्व होता है। किसी मूलांक के लोग मिलनसार होते हैं तो किसी मूलांक के लोग जिद्दी। वहीं कुछ मूलांक लकी भी होते हैं। आज बात करेंगे उसी मूलांक की। इस मूलांक की लड़कियां अपने पतियों का लकी चार्म तो बनती ही हैं, साथ ही ससुराल के हर एक सदस्य की चहेती भी बनती हैं।

2/7

लकी होता है ये नंबर

अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 6 सबसे खास होता है। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जिन लोगों का जन्म होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के जातकों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। शुक्र सुंदरता, प्रेम और लग्जरी का प्रतीक होता है।

3/7

लड़कियां होती हैं बेहद ही लकी

मूलांक 6 की जातक अगर फीमेल है तो समझिए ये अपने साथ ढेर सारा लक लेकर चलती है। शादी के बाद अपने स्वभाव के चलते ये हर किसी की चहेती बन जाती हैं।

4/7

पतियों की होती हैं लकी चार्म

अगर मूलांक 6 वाली फीमेल्स को पतियों का लकी चार्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये शुरुआत से ही काफी अंडरस्टैंडिंग होती हैं। ऐसे में किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होती है। अगर कुछ अनबन हो भी जाती है तो ये खुद से ही सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करती हैं। इनके जिंदगी में आते ही इनके पतियों के सारे काम बनने लगते हैं। यही वजह है कि इन्हें पतियों का लकी चार्म कहा जाता है।

5/7

पति भी लुटाते हैं खूब प्यार

जिस तरह से मूलांक 6 की लड़कियां अपने पति का लकी चार्म साबित होती हैं। ठीक वैसे ही पति भी इन पर खूब प्यार लुटाते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड समय-समय के साथ बढ़ता जाता है। यही वजह है कि ससुराल में धीरे-धीरे मूलांक 6 की लड़कियां बाकियों का भी दिल जीत लेती हैं।

6/7

ननद की बन जाती हैं दोस्त

मूलांक 6 की लड़कियां अपनी नदद की बेहद ही खास होती हैं। ननद के साथ इनका रिश्ता एक पक्की सहेली की तरह होता है। दोनों की आपस में खूब बनती हैं। देखते ही देखते ये दोनों अपने सीक्रेट्स भी शेयर करने लगती हैं।

7/7

हर काम में होती हैं निपुण

मूलांक 6 वाली लड़कियों की सबसे खास बात ये भी है कि ये लोग हर काम को सलीके से करना जानती हैं। घर को व्यवस्थित रखने से लेकर लोगों का ख्याल ये आराम से कर लेती हैं।

Numerology