Numerology: पति की लकी चार्म बनती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ले आती हैं लक

पतियों की होती हैं लकी चार्म

अगर मूलांक 6 वाली फीमेल्स को पतियों का लकी चार्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये शुरुआत से ही काफी अंडरस्टैंडिंग होती हैं। ऐसे में किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होती है। अगर कुछ अनबन हो भी जाती है तो ये खुद से ही सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करती हैं। इनके जिंदगी में आते ही इनके पतियों के सारे काम बनने लगते हैं। यही वजह है कि इन्हें पतियों का लकी चार्म कहा जाता है।