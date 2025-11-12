Numerology: मूलांक 5 वालों का इन तारीख में जन्मे लोगों के साथ बनता है गहरा रिश्ता!

मूलांक 4

अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी महीने के 4, 13, या 22 तारीख पर जन्मे लोग का मूलांक 4 होता है। इनका मूलांक 5 वालों के लिए आकर्षण देखा गया है। ये अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल होते हैं और अपने पार्टनर को खूब प्यार जताते हैं। दोनों की जोड़ी होती है खूबसूरत होती है।