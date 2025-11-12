Numerology: मूलांक 5 वालों का इन तारीख में जन्मे लोगों के साथ बनता है गहरा रिश्ता!

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने के 5, 14, 23 तारीख को होता है उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, जो बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति, संचार-कौशल और साहस का प्रतीक माने जाते हैं।
मूलांक 5 वालों के लिए शुभ रंग सफेद, हल्का नीला और गुलाबी होते हैं, जबकि काला और गहरा नीला रंग नुकसानदायक साबित हो सकता है। शुभ धातु चांदी और तांबा है, जबकि लोहा टालें। भाग्यशाली दिन शुक्रवार और शनिवार रहते हैं।
मूलांक 5 के रिलेशनशिप की बात करें तो नए संबंध बनाने में इन्हें काफी खुशी मिलती है। स्वभाव से काफी मिलनसार होने के कारण, इनके दोस्तों की संख्या भी ज्यादा होती है।
मूलांक 5 वालों का मूलांक 1 वालों के साथ खूब बनता है। किसी भी माह के 1, 10, 28 तारीख पर जन्मे लोगों का मूलांक 1 बताया गया है। इनके बीच गहरी मित्रता रहती है और ये एक दूसरे की बहुत केयर करते हुए नजर आते हैं।
मूलांक 5 वालों को मूलांक 3 के साथ खूब बनता है। जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख पर होता है उनका मूलांक 3 होता है। ये लोग पार्टनर के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। ये मूलांक 5 वालों के साथ गहरा और मजबूत रिश्ता बनाने में सक्षम होते हैं।
अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी महीने के 4, 13, या 22 तारीख पर जन्मे लोग का मूलांक 4 होता है। इनका मूलांक 5 वालों के लिए आकर्षण देखा गया है। ये अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल होते हैं और अपने पार्टनर को खूब प्यार जताते हैं। दोनों की जोड़ी होती है खूबसूरत होती है।
7, 16 या 25 तारीख पर जन्मे लोग का मूलांक 7 होता है। इन लोगों का मूलांक 5 के साथ खूब जमता है और ये दोनों बेस्ट पार्टनर बन सकते हैं। इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी होती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।