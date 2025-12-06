Numerology: मूलांक 3 वाले इन तीन कमियों की वजह से बिगाड़ते हैं अपना काम, 2026 में करें ये उपाय

मूलांक 3 वाले 2026 में करें ये उपाय

मूलांक 3 के जातकों को साल 2026 के लिए एक आसान सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय से इनकी जिंदगी में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। इन लोगों को हर मंगलवार भगवान हनुमान को पूजना चाहिए। अगर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो इन्हें और भी लाभ मिलेगा और साथ ही भगवान हनुमान की कृपा भी हमेशा बनी रहेगी। अगर मूलांक 3 वाले नियमित रूप से इन उपाय पर ध्यान देंगे तो 2026 काफी हद तक इनके फेवर में जाएगा।