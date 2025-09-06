numerology number 3 should marry these people mulank 3 walo ko kisse shadi karna chahiye Numerology: मूलांक 3 वालों पर जान छिड़कती हैं सास, लाइफ पार्टनर चुनते वक्त सिर्फ करें ये काम
Numerology Number 3: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 3 वाले हर मायने में काफी लकी होते हैं। वहीं शादी के बाद इनकी किस्मत भी पलटती है। नीचे जानें आखिर मूलांक 3 वालों को किन लोगों से शादी करनी चाहिए? 

Garima SinghSat, 6 Sep 2025 02:01 PM
ऐसे होते हैं मूलांक 3 वाले लोग

मूलांक 3 वाले लो काफी बुद्धिमान और क्रिएटिव होते हैं। ये अच्छे लिस्नर भी होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे पार्टनर भी साबित होते हैं। हालांकि शादी से पहले अपना लाइफ पार्टनर चुनते वक्त इन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हें देखना चाहिए कि जिनसे ये शादी करने वाले हैं, उसका मूलांक उनके साथ ठीक जाएगा या नहीं?

मूलांक 3 वाली लड़कियां होती हैं लकी

अगर सही पार्टनर चुना जाए तो शादी के मामले में मूलांक 3 वाली लड़कियां काफी लकी होती हैं। बता दें कि किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 3 होता है।

सास छिड़कती हैं जान

मूलांक 3 वालों की सास उन पर खूब जान छिड़कती हैं। अगर इस मूलांक की लड़कियों की बात करें तो उन्हें तो सास अपने बच्चे की तरह ही रखती हैं और खूब ध्यान देती हैं। इस मूलांक की लड़कियां सास की दोस्त बन जाती हैं और उनके साथ रिश्ता मजबूत होते ही वो घर के सभी सदस्यों की फेवरेट बन जाती हैं।

शादीशुदा जिंदगी होती है परफेक्ट

बता दें कि मूलांक 3 वालों की शादीशुदा लाइफ किसी फेयरीटेल जैसी होती है। इन्हें पार्टनर से काफी सपोर्ट मिलता है और दिन ब दिन इनका बॉन्ड मजबूत बनता चला जाता है।

ससुराल में लाते हैं सौभाग्य

मूलांक 3 वालों के कदम जैसे ही ससुराल में पड़ते हैं, वहां के भाग्य खुल जाते हैं। पहले तो शादी के बाद इनकी किस्मत खुलती है। वहीं ससुराल में भी ये सौभाग्य लेकर ही आते हैं।

जिद्दी होते हैं मूलांक 3 वाले लोग

मूलांक 3 वाले जातकों की सबसे बड़ी कमी है कि ये जिद्दी बहुत होते हैं। ऐसे में इन्हें सोच-समझकर ही अपना पार्टनर चुनना चाहिए। ऐसा पार्टनर जो उनकी बातों को समझ पाए।

इन लोगों से करनी चाहिए शादी

रत्नशास्त्र के अनुसार मूलांक 3 वालों को 1, 6 और 9 मूलांक वालों से ही शादी करनी चाहिए। इनसे शादी करते ही मूलांक 3 वालों की लाइफ बदल जाती है। इनके साथ मूलांक 3 वालों का तालमेल जबरदस्त होता है। अगर बात करें मूलांक 6 और 9 की तो ये मूलांक 3 वालों के लिए परफेक्ट पार्टनर साबित होते हैं।

