Numerology: मूलांक 2 वालों में होती हैं ये कमियां, लोग उठाते हैं खूब फायदा

Numerology Number 2 Weakness: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में मूलांक 2 अपने आप में खास है। हालांकि इनके अंदर कई कमियां भी होती हैं, जिनकी वजह से ये खुद को ही मुश्किल में डाल लेते हैं। आज बात करेंगे मूलांक 2 की कमियों के बारे में…

Garima SinghTue, 7 Oct 2025 03:04 PM
मूलांक 2 की कमियां

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से हर एक मूलांक अपने आप में खास होता है। बता दें कि मूलांक किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि का योग होता है। मूलांक के आधार पर किसी के भी स्वभाव को आसानी से भांप सकते हैं। आज बात करेंगे मूलांक 2 वालों की कमियों के बारे में। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 2 होगा।

जल्दी खोते हैं इंटरेस्ट

मूलांक 2 वालों का इंटरेस्ट बहुत जल्दी कम होता है। अगर ये किसी काम या गोल को चालू करते हैं तो इसके लिए लगातार आगे बढ़ते जाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में ये चीजों को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसे पूरा करने के लिए इन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है।

जल्दी नहीं ले पाते हैं फैसले

मूलांक 2 वालों को कोई भी फैसला लेने में देरी लगती है। ये चीजों को काफी ओवरथिंक करते हैं। ऐसे में ये कोई बड़ा फैसला लेने में देरी लगाते हैं। इनके लिए ये काम कठिन होता है। कई बार इसी वजह से ये लोग परेशान भी बहुत होते हैं।

बेहद ही इमोशनल

सारे मूलांकों में नंबर 2 वाले ही सबसे इमोशनल होते हैं। दूसरों की बातों से ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनका इमोशनल साइड इनकी ताकत भी है और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। कई बार तो ये दूसरों के क्रिटिसिज्म को दिल से लगा बैठते हैं।

लोग उठाते हैं फायदा

ऐसा कई बार होता है कि मूलांक 2 के जातक अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके और खुद को पीछे रखकर दूसरों की मदद करते हैं। इसी वजह के चलते कई बार लोग इनका फायदा उठा लेते हैं।

खुद पर नहीं करते भरोसा

मूलांक 2 वालों को सेल्फ डाउट बहुत होता है। इन्हें खुद पर भरोसा कम होता है। हालांकि कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से ये कई बार अच्छे अवसर खो देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमी होती है।

होते हैं मूडी

मूलांक 2 वालों का ग्रह स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में चंद्रमा की तरह इनका भी मूड खूब बदलता है। इन्हें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, जिसका असर इनके रिश्तों पर भी पड़ने लगता है।

