Numerology: 20 तारीख को जन्मे लोगों को इन 3 लोगों से रहना चाहिए दूर, इस उपाय से मिलेगा लाभ

न्यूमेरेलॉजी में जन्म की तारीख को जोड़कर मूलांक निकाला जाता है। इसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 2 होता है। आज जानेंगे मूलांक 2 के अंदर आने वाले 20 तारीख को जन्मे हुए लोगों के बारे में-
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 20 तारीख को जन्मे लोग काफी शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग रिश्ते को काफी अहमियत देते हैं और जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद भी करते हैं। हालांकि इनकी ओवरथिंकिंग की भी खूब आदत होती है। कई बार ये लोग छोटी सी बात को भी इतना दिल पर ले लेंगे कि इनके लिए तनाव की स्थिति भी बन जाती है।
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 4 वाला व्यक्ति काफी सख्त होता है। ऐसे लोग हर काम अपने तरीके से करवाना चाहते हैं। वहीं 20 तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति हर बार लोगों की भावनाओं का ख्याल रखता है। दो अलग-अलग सोच होने के नाते अक्सर इनकी आपस में नहीं बनती है।
20 तारीख को जिन लोगों ने जन्म लिया है, उन्हें मूलांक 6 वालों से दूर ही रहना चाहिए। दरअसल इस मूलांक के लोग अपनी बात मनवाने में लगे रहे हैं। साथ ही ये लोगों से काफी उम्मीदें भी पाल लेते हैं। वहीं मूलांक 2 यानी 20 तारीख को जन्म लेने वाला इंसान दूसरों की खुशी का ख्याल रखता है। ऐसे में स्थिति ऐसी बनती है कि मूलांक 2 वालों पर प्रेशर पड़ता है फिर रिश्ते का बैलेंस बिगड़ने लगता है।
20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। ऐसे में मूलांक 8 वालों के साथ इनकी कम बन पाती है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 28 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 8 होता है। वैसे तो मूलांक 8 वालों की सोच मजबूत होती है और ये मेहनत से नहीं कतराते हैं लेकिन ये कई बार सख्त हो जाते हैं तो वहीं मूलांक 2 वाले लोग दिल से सोचते हैं। ऐसे में इनकी बन नहीं पाती है।
20 तारीख को जन्मे लोग एक आसान से उपाय के जरिए चीजों में बैलेंस ला सकते हैं। इन्हें सोमवार के दिन सफेद रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। इसके अलावा पानी और दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से इनका मन शांत रहेगा। साथ ही इनके रिश्तों में भी अच्छा बैलेंस बन पाएगा।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले बच्चों जैसे मासूम होते हैं। ऐसे में इनका दिल जल्दी दुखता है। अगर ये लोग पॉजिटिव सोच वाले व्यक्तियों के बीच रहते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। सही संगत मिलते ही मूलांक 2 वालों का मन भी शांत रहने लगता है। ऐसे में ये जिंदगी से जुड़े हर फैसले सही से ले पाते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)