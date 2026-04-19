Numerology: 20 तारीख को जन्मे लोगों को इन 3 लोगों से रहना चाहिए दूर, इस उपाय से मिलेगा लाभ

सही लोगों के साथ रहें मूलांक 2 वाले लोग

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले बच्चों जैसे मासूम होते हैं। ऐसे में इनका दिल जल्दी दुखता है। अगर ये लोग पॉजिटिव सोच वाले व्यक्तियों के बीच रहते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। सही संगत मिलते ही मूलांक 2 वालों का मन भी शांत रहने लगता है। ऐसे में ये जिंदगी से जुड़े हर फैसले सही से ले पाते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)