Numerology: इन 6 कमियों की वजह से मात खाते हैं मूलांक 1 के लोग, खुद के पैरों पर मारते हैं कुल्हाड़ी

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से सभी मूलांक अपने आप में यूनीक होते हैं। वहीं मूलांक 1 वाले काफी टैलेंटेड होने के साथ-साथ प्रैक्टिल भी होते हैं। बता दें कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। ये लोग गुणों की खान होते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। नीचे जानें इन कमियों के बारे में...
मूलांक 1 वालों का ये सबसे कमजोर पक्ष होता है। कई बार इनका ये पक्ष इतना हावी हो जाता है कि ये खुद को सबसे बड़ा मानने लग जाते हैं। इस वजह से कई बार इनके रिश्तों में दूरी आ जाती है।
मूलांक 1 वालों का काफी गुस्सा आता है। अक्सर ऐसा होता है कि अपने गुस्से पर ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इस दौरान ये गलत फैसले भी ले लेते हैं। हालांकि इनका गुस्सा शांत करने से कुछ नहीं होता है क्योंकि ये और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इन्हें इनके हाल पर छोड़ देने से ये जल्दी ही नॉर्मल हो जाते हैं।
मूलांक 1 वाले कई मामलों में ओवरकॉन्फिडेंस की वजह से मात खा जाते हैं। हालांकि ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन कई बार चीजों को जाने-परखे बिना ही ये हर जगह हाथ मारने लगते हैं। ऐसे में इनका ओवरकॉन्फिडेंस इन्हें कई बार मुश्किल में भी डाल देता है। ये लोगों की सलाह और मदद लेने से बचते हैं। ये लोग अगर कभी अंदर से टूटटे हैं तो बाहरी दुनिया को पता नहीं चलने देते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि मूलांक 1 के जातक अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये दूसरों की राय स्वीकार करना तो दूर सुनते भी नहीं हैं।
मूलांक 1 वालों में धैर्य की खूब कमी होती है। इस चक्कर में ये लोग बनते-बनते काम को बिगाड़ देते हैं। धैर्य की कमी होने की वजह से ये अपने आपको बहुत परेशान कर लेते हैं।
मूलांक 1 के लोग बहुत डॉमिनेटिंग भी होते हैं। ये अपनी बात को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। इस चक्कर में ये लोग कई बार लोगों का दिल दुखा जाते हैं।