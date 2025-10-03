Numerology: इन 6 कमियों की वजह से मात खाते हैं मूलांक 1 के लोग, खुद के पैरों पर मारते हैं कुल्हाड़ी

ओवरकॉन्फिडेंस से खाते हैं मात

मूलांक 1 वाले कई मामलों में ओवरकॉन्फिडेंस की वजह से मात खा जाते हैं। हालांकि ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन कई बार चीजों को जाने-परखे बिना ही ये हर जगह हाथ मारने लगते हैं। ऐसे में इनका ओवरकॉन्फिडेंस इन्हें कई बार मुश्किल में भी डाल देता है। ये लोगों की सलाह और मदद लेने से बचते हैं। ये लोग अगर कभी अंदर से टूटटे हैं तो बाहरी दुनिया को पता नहीं चलने देते हैं।