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Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़के होते हैं Mumma's Boy? शादी के बाद भी मां के हाथों में ही होती है कमान

Mummas Boy Numerology: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3, 6 और 9 में जन्मे लड़कों को मम्माज बॉय माना जाता है। जानें किन आदतों के चलते ये बात कही जाती है?

Garima SinghJun 11, 2026 12:19 pm IST
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मम्माज बॉय होते हैं ये लड़के?

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार किसी भी व्यक्ति का स्वभाव उसके मूलांक से जुड़ा होता है। मूलांक 3, 6 और 9 मूलांक वाले लड़कों का लगाव परिवार से बहुत ज्यादा होता है। वहीं मां के साथ इनकी बॉन्डिंग देखते ही बनती है। इसी वजह से इन्हें मम्माज बॉय भी कहा जाता है।

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मूलांक 3 पर गुरु का प्रभाव

जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होगा। इन पर गुरु यानी बृहस्पति का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस मूलांक के लड़के अपने परिवार को खूब महत्व देते हैं। वहीं बड़े फैसलों में ये सिर्फ मां की सलाह ही मानते हैं।

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मूलांक 3 का मां से गहरा जुड़ाव

इस मूलांक के लड़कों का इमोशनल अटैचमेंट अपनी मां के साथ सबसे ज्यादा होता है। घर की परंपरा से लेकर परिवार की इज्जत का पूा ध्यान रखते हैं। शादी के बाद मां की किसी भी बात को नजरअंदाज करना इनके लिए आसान तो नहीं होता है।

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मूलांक 6 पर शुक्र का प्रभाव

किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। शुक्र की एनर्जी के चलते ये लोग रिश्तों को खूब अहमियत देते हैं। वहीं मां और परिवार के प्रति इनका लगाव तो देखते ही बनता है। मां की हर बात ये मानते जरूर हैं।

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शादी के बाद बैलेंस बनाने की कोशिश

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाले लड़के अपनी पार्टनर और मां दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई मामलों में ये अपनी मां की बातों को ही ज्यादा मान देते हैं। जिस वजह से इन्हें मम्माज बॉय कह दिया जाता है।

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मूलांक 9 पर मंगल का प्रभाव

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है उनका मूलांक 9 होता है। मंगल की एनर्जी के चलते ये हर जिम्मेदारी निभाते हैं। मां के प्रति ये काफी प्रोटेक्टिव होते हैं।

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मां के हाथ में होती है कमान?

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3, 6 और 9 वाले लड़के मां का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी हर एक सलाह को प्रियॉरिटी देते हैं। हालांकि ये हर किसी पर लागू होता है ऐसा जरूरी नहीं है और ना ही इसमें कोई बुराई है। चीजों को समझदारी से संभालने पर हर चीज बैलेंस की जा सकती है।

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ध्यान में रखें ये बात

न्यूमेरेलॉजी में सिर्फ और सिर्फ कुछ संकेत बताए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव उसकी सोच और परवरिश पर काफी हद तक डिपेंड करती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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