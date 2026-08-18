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Numerology: मूलांक 9 वालों की जिंदगी में कब आता है टर्निंग प्वाइंट? मंगल बदलते हैं जिंदगी

मूलांक 9 वालों की जिंदगी पर मंगल ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जानिए आखिर इस मूलांक के जातकों की जिंदगी में किस उम्र तक टर्निंग प्वाइंट आता है?

Garima SinghAug 18, 2026 07:02 pm IST
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मूलांक 9 पर मंगल कैसे मेहरबान?

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 9 होता है। इनका ग्रह स्वामी मंगल है। इस मूलांक के जातकों की जिंदगी में स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन आगे चलकर मंगल खूब मेहरबान होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वालों की जिंदगी में कब टर्निंग प्वाइंट आता है जब सारी चीजें सही ट्रैक पर चलने लगती हैं?

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इस उम्र में बदलती है किस्मत

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वालों की किस्मत 28वें साल के बाद पलटती है। मान्यता है कि इस उम्र के आसपास ही ये अपने करियर की नई शुरुआत करते हैं। नौकरी में तरक्की पाना हो या फिर बिजनेस में अपना सिक्का जमाना हो इसकी नींव इनकी जिंदगी में इसी उम्र से पड़ जाती है। इसी उम्र से इस मूलांक के जातकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है।

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इस उम्र में भी किस्मत देती है साथ

माना जाता है कि मूलांक 9 वालों के लिए 36 साल की उम्र भी बेहद ही खास होती है। इस उम्र में मूलांक 9 वालों को खूब मान-सम्मान मिलता है। अपने काम और मेहनत से ये खास मुकाम तक आ जाते हैं। इसी उम्र में इन्हें अपनी जिंदगी में अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई नजर आती है।

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प्रॉपर्टी के मामले में लाभ

मूलांक 9 वालों का संबंध मंगल ग्रह से है और इस ग्रह को भूमि, जमीन और प्रॉपर्टी के मामलों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आगे चलकर इस मूलांक के जातकों को जमीन-प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में

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जमीन-मकान से मिल सकता है फायदा

मंगल को जमीन और प्रॉपर्टी से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए मूलांक 9 वालों को आगे चलकर घर, जमीन या प्रॉपर्टी से फायदा मिलने की संभावना मानी जाती है। रियल एस्टेट से जुड़े काम भी लाभ दे सकते हैं।

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शुरुआत में होता है खूब स्ट्रगल

मूलांक 9 वालों को अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इस मूलांक के जातक 25 साल की उम्र तक तो अपनी जिंदगी में कई अप्स एंड डाउन देख लेते हैं। हालांकि यही चीजें इन्हें मजबूत बनाती हैं और हर मुश्किल वक्त में खुद को संभालना अच्छी तरह जानते हैं।

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मंगल को ऐसे करें मजबूत

अगर मूलांक 9 वाले लोग मंगल से जुड़े कुछ उपाय कर लें तो जिंदगी की राह थोड़ी आसान हो सकती है। मूलांक 9 वालों को नियमित रूप से हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंदिर जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वहीं अपनी क्षमता के हिसाब से जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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