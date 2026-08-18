Numerology: मूलांक 9 वालों की जिंदगी में कब आता है टर्निंग प्वाइंट? मंगल बदलते हैं जिंदगी

मूलांक 9 पर मंगल कैसे मेहरबान?

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 9 होता है। इनका ग्रह स्वामी मंगल है। इस मूलांक के जातकों की जिंदगी में स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन आगे चलकर मंगल खूब मेहरबान होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वालों की जिंदगी में कब टर्निंग प्वाइंट आता है जब सारी चीजें सही ट्रैक पर चलने लगती हैं?