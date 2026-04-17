न्यूमेरेलॉजी: मूलांक 9 वाली लड़कियों में होती हैं ये खूबियां, बस इस गलती से बिगड़ता है काम

मूलांक 9 वाली लड़कियां

न्यूमेरेलॉजी में बर्थडेट को काफी महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि बर्थडेट यानी जन्म वाली तारीख हमारे बारे में काफी कुछ बता देती हैं। न्यूमेरेलॉजी में कुल 9 मूलांक होते हैं और इनके ही जरिए किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल सकती है। जब आप अपनी जन्म वाली तारीख को जोड़ेंगे तो जो अंक मिलेगा उसे ही न्यूमेरेलॉजी में मूलांक कहते हैं। आज बात करेंगे मूलांक 9 वालों के बारे में। बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 9 होता है। वैसे तो मूलांक 9 वालों में बड़ी खूबियां होती हैं लेकिन अपनी एक कमी के चलते ये सारा काम बिगाड़ लेते हैं।