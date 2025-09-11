Numerology: मूलांक 8 पर रहती है इस देवता की कृपा, हमेशा खोलते हैं तरक्की की राह

अन्य मूलांक संग संबंध

मूलांक 8 वालों की 5 और 6 अंक वालों के साथ बहुत ही अच्छी बनती है। मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं, वहीं मूलांक 6 के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। मूलांक 1 वाले लोगों की इनसे बिल्कुल भी नहीं बनती है क्योंकि मूलांक 1 के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं।