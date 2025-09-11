Numerology Mulank 8 par rahti hai shani dev ki kripa Numerology: मूलांक 8 पर रहती है इस देवता की कृपा, हमेशा खोलते हैं तरक्की की राह
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और भाग्य के बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है। मूलांक 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। हर मूलांक का एक स्वामी ग्रह भी होता है, जिसका असर हर मूलांक पर पड़ता है। आज हम आपको मूलांक 8 के बारे में बताने जा रहे हैं।

Dheeraj PalThu, 11 Sep 2025 07:44 AM
मूलांक 8 के स्वामी ग्रह

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनिदेव को माना जाता है।

न्याय है प्रिय

नवग्रहों में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्णय करते हैं। ऐसे में मूलांक 8 वाले लोगों पर शनि ग्रह का प्रभाव रहता है, इसलिए ये लोग न्याय को पसंद करते हैं।

जजमेंटल होना स्वभाव का हिस्सा

मूलांक 8 वालों को भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन रखना पसंद होता है। जजमेंटल होना भी इनके स्वभाव का हिस्सा है।

जीवन में संघर्ष

शनि के प्रभाव इनके जीवन में संघर्ष बना रहता है। सफलता पाने के लिए इन्हें बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता है कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है।

अन्य मूलांक संग संबंध

मूलांक 8 वालों की 5 और 6 अंक वालों के साथ बहुत ही अच्छी बनती है। मूलांक 5 के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं, वहीं मूलांक 6 के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। मूलांक 1 वाले लोगों की इनसे बिल्कुल भी नहीं बनती है क्योंकि मूलांक 1 के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं।

उपाय

कामयाबी पाने और शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शनिवार के दिन मजदूरों को तैलीय चीजें खिलाएं। अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा सही बात का समर्थन करें।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

