Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: बिजनेस में काफी सफल होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, होती हैं न्याय प्रिय!

Numerology: बिजनेस में काफी सफल होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, होती हैं न्याय प्रिय!

हिंदू धर्म में अंक ज्योतिष का काफी महत्व है। इसके जरिए किसी जातक के मूलांक के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता है। आज हम मूलांक 8 में जन्मी लड़कियों के बारे में बताएंगे, जिनका स्वभाव बेहद खास होता है। इनमें जन्मी लड़कियां काफी मेहनती होती हैं। चलिए इनकी अन्य खूबियां जानते हैं।

Dheeraj PalWed, 5 Nov 2025 11:44 AM
1/8

शनि देव की कृपा

अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17, या 26 तारीख को हुआ हो, तो उनका मूलांक 8 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। ऐसे में इनके जीवन और व्यक्तित्व में शनि का प्रभाव देखने को मिलता है।

2/8

खासियत

शनि देव की विशेष कृपा के कारण मूलांक 8 की लड़कियां बहुत न्याय प्रिय होती हैं। इन्हें किसी भी मामले में सही के पक्ष में ही रहना पसंद होता है और जीवन में भी संतुलन बनाकर चलना इनकी खासियत होती है। मूलांक 8 वाले अपने कर्मों के अनुसार फलों पर विश्वास रखते हैं।

3/8

स्वभाव

मूलांक 8 की लड़कियां स्वभाव से शर्मीली होती हैं और किसी से पहली बार मिलने पर बहुत संभलकर व्यवहार करती हैं। दिल की बात किसी से आसानी से साझा नहीं करतीं। साथ ही ये गंभीर प्रवृत्ति की होती हैं। ये बहुत सोच-विचार कर ही कोई निर्णय लेती हैं।

4/8

सफलता

मूलांक 8 की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ये बहुत कड़ी मेहनत करती हैं। आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और मेहनत के चलते इन्हें सफलता भी जरूर प्राप्त होती है। इन्हें झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये कारोबार में काफी सफल रहती हैं। साथ ही, शनि ग्रह से संबंधित कारोबार भी इनके लिए अच्छे हो सकते हैं।

5/8

रहस्यमयी होती हैं

अंक ज्योतिष की मानें, तो मूलांक 8 वाली लड़कियां बहुत रहस्यमयी होती हैं। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में किसी भी विषय के बारे में ये बहुत गहराई से सोचते हैं। ये कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने की बजाए सोच-समझकर लेना ज्यादा पसंद करती हैं।

6/8

विश्वास

मूलांक 8 की महिलाएं अपने परिवार के साथ मिलजुलकर रहने में विश्वास रखती हैं। हालांकि बचपन में इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, फिर भी ये धन संचय में कुशल होती हैं।

7/8

मूलांक 8 के लिए शुभ दिन

मूलांक 8 की लड़कियों का शुभ दिन शनिवार, शुभ रंग काला, और शुभ रत्न नीलम होता है। काले रंग का रुमाल या पेन पास में रखना भी शुभ होता है।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Numerology