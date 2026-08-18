Numerology: 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों की 3 बड़ी कमियां, केतु खड़ी करता है मुश्किलें

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 होगा। इस मूलांक के जातकों के स्वामी ग्रह केतु हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ऐसे लोग शांत और काफी गहरी सोच रखने वाले होते हैं। हालांकि केतु की एनर्जी के चलते इनकी कुछ कमियां होती हैं जो कई बार जिंदगी में मुश्किलें भी खड़ी कर देते हैं।
मूलांक 7 वालों की एक आदत है जो उन्हें बार-बार मुश्किल में डालती है और वो है बार-बार सोचने की आदत। छोटी सी बात को ही ये लोग बार-बार सोचते हैं। वहीं पुरानी बातें इनके दिमाग में खूब चलती हैं। ऐसे में तनाव और बैचेनी बहुत बढ़ जाती है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन्हें अपना मन शांत रखना चाहिए।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वालों को अकेले रहने की बहुत आदत होती है। ये लोग अक्सर अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। साथ ही ये लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। इसी वजह से कोई बार लोग इन्हें गलत समझ बैठते हैं।
केतु की एनर्जी के चलते कई बार ये ठीक से अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं। कई बार इसी वजह से इनके रिश्ते में गलतफहमियां भी पैदा हो जाती है। अगर ये खुलकर बात करना शुरू कर दें तो इनकी कई मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वालों को मन की शांति हमेशा भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा इनके लिए ॐ गं गणपतये नमः का नाम जाप करना भी लाभदायी होगा।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।