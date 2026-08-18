Numerology: 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों की 3 बड़ी कमियां, केतु खड़ी करता है मुश्किलें

मूलांक 7 की कमियां और उपाय

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 होगा। इस मूलांक के जातकों के स्वामी ग्रह केतु हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ऐसे लोग शांत और काफी गहरी सोच रखने वाले होते हैं। हालांकि केतु की एनर्जी के चलते इनकी कुछ कमियां होती हैं जो कई बार जिंदगी में मुश्किलें भी खड़ी कर देते हैं।