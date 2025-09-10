Numerology: धन और शोहरत के मालिक होते हैं इस मूलांक के लोग

सफलता और तरक्की

ये अपनी भावनाएं किसी के साथ साझा नहीं करते और अक्सर अपने विचारों में गहरे रहते हैं। इस रहस्यमयी और बुद्धिमान स्वभाव के कारण ही मूलांक 7 वाले लोग जीवन में हमेशा सफलता और तरक्की पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपार संपत्ति और सुख-सुविधाओं के मालिक बनते हैं।