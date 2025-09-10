Numerology: धन और शोहरत के मालिक होते हैं इस मूलांक के लोग

अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का मूलांक 7 होता है, वे जन्म से ही सौभाग्यशाली होते हैं। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है
मूलांक 7 के लोगों को किस्मत का पूरा साथ मिलता है और ये जीवन में लगातार उन्नति और सफलता हासिल करते हैं। ये लोग जो चाहते हैं, उसे पाने में सक्षम होते हैं और इसके लिए मेहनत भी करते हैं।
मूलांक 7 के स्वामी ग्रह केतु होते हैं, जो इनके स्वभाव और निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके कारण ये लोग दूरदर्शी और सोच-समझकर फैसले लेने वाले होते हैं।
इस मूलांक के लोग जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी इनकी बुद्धिमानी और रणनीति काम आती है। इनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन में सफलता, दौलत और प्रतिष्ठा हमेशा इनके साथ रहती है।
केतु के प्रभाव से मूलांक 7 वाले लोग रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। इनके मन की बातें और भावनाओं को समझ पाना आसान नहीं होता।
ये अपनी भावनाएं किसी के साथ साझा नहीं करते और अक्सर अपने विचारों में गहरे रहते हैं। इस रहस्यमयी और बुद्धिमान स्वभाव के कारण ही मूलांक 7 वाले लोग जीवन में हमेशा सफलता और तरक्की पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपार संपत्ति और सुख-सुविधाओं के मालिक बनते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।