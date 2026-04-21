Numerology: इन तीन लोगों को खोकर पछताएंगे मूलांक 7 वाले लोग, आज ही चेक करें अपनी फ्रेंडलिस्ट

मूलांक 7 वाले दें ध्यान

अगर आपका मूलांक 7 है तो ये आपके लिए काम की बात है। मूलांक 7 मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आप इसी कैटेगरी में आते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इस मूलांक के लोग थोड़े अलग सोच वाले होते हैं। हर चीज के बारे में ये गहरी सोच रखते हैं। ये हर किसी के साथ जल्दी घुल-मिल नहीं पाते हैं। हालांकि अगर ये अपनी जिंदगी में कुछ खास लोगों को जगह दे दें तो इनकी किस्मत चमक सकती है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से अगर मूलांक 7 वालों की जिंदगी से ये खास तीन लोग निकल जाए तो बाद में इन्हें पछतावा भी हो सकता है। ऐसे में आइए चेक करते हैं कि मूलांक 7 वालों के लिए लकी चार्म कौन-कौन से दोस्त होते हैं?