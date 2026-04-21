Numerology: इन तीन लोगों को खोकर पछताएंगे मूलांक 7 वाले लोग, आज ही चेक करें अपनी फ्रेंडलिस्ट

अगर आपका मूलांक 7 है तो ये आपके लिए काम की बात है। मूलांक 7 मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आप इसी कैटेगरी में आते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इस मूलांक के लोग थोड़े अलग सोच वाले होते हैं। हर चीज के बारे में ये गहरी सोच रखते हैं। ये हर किसी के साथ जल्दी घुल-मिल नहीं पाते हैं। हालांकि अगर ये अपनी जिंदगी में कुछ खास लोगों को जगह दे दें तो इनकी किस्मत चमक सकती है। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से अगर मूलांक 7 वालों की जिंदगी से ये खास तीन लोग निकल जाए तो बाद में इन्हें पछतावा भी हो सकता है। ऐसे में आइए चेक करते हैं कि मूलांक 7 वालों के लिए लकी चार्म कौन-कौन से दोस्त होते हैं?
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 7 वाले लोग ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों को शांति पसंद होती है। साथ ही ये हर चीज को गहराई से समझना चाहते हैं। इन्हें जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता है लेकिन जब ये दोस्ती करते हैं तो दिल से ही निभाते हैं। हालांकि कई बार ज्यादा ओवरथिंकिंग की वजह से ये कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में अगर मूलांक 7 वालों को सही लोगों का साथ मिल जाए तो जिंदगी आसान बन सकती है।
मूलांक 7 वालों के लिए वो लोग मोटिवेशन का काम करते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है। ये लोग मूलांक 1 की कैटेगरी में आते हैं। जब मूलांक 7 वाले बस सोचते रह जाते हैं तब मूलांक 1 वाले लोग इन्हें आगे बढ़ने के लिए पुश कर सकते हैं। ऐसे में मूलांक 7 वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपका मूलांक 7 है तो आपकी फ्रेडलिस्ट में मूलांक 1 वाला दोस्त रहना जरूरी है क्योंकि ये आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इन्हें इग्नोर करना मतबल सबसे बड़ी भूल होती है।
मूलांक 7 वालों की फ्रेंडलिस्ट में मूलांक 4 वाले लोग भी होना जरूरी हैं। दरअसल मूलांक 4 वाले लोग मूलांक 7 की हर छोटी से छोटी बात को बिना कहे ही समझ लेते हैं। जब मूलांक 7 वाला का दिन या मूड खराब होगा तो मूलांक 4 वाले सब समझ जाते हैं और ये वो लोग होते हैं जो बिना कुछ कहे ही मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए ये सच्चे दोस्त साबित हो सकते हैं। अगर आपका मूलांक 7 है तो ऐसे लोगों को खुद से कभी भी दूर ना करें।
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 7 वाले लोग थोड़े से सीरियस होते हैं। ऐसे में कई बार जिंदगी बोरिंग भी हो जाती है। ऐसे समय में काम आते हैं मूलांक 5 वाले लोग। मूलांक 7 और 5 वालों की बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है। मूलांक 7 वालों की जिंदगी में ये लोग हंसी और मस्ती लेकर आते हैं। ये लोग काफी फ्रेंडली होते हैं और इनकी मौजूदगी से माहौल भी हल्का हो जाता है। अगर आपका मूलांक 7 है तो ये लोग आपको टेंशन भूलाने में मदद कर सकते हैं। अगर मूलांक 5 वाले आपकी फ्रेडलिस्ट में होंगे तो जिंदगी थोड़ी सी आसान बन सकती है।
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वालों को अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाने के लिए ये 3 लोग बेहद ही जरूरी होते हैं। एक दोस्त आगे बढ़ाने के लिए पुश करता है तो दूसरा खुश रखता है। वहीं तीसरा दोस्त हर बात को बिना बोले ही समझ लेते है। इन तीनों के रहने से मूलांक 7 वालों की जिंदगी बहुत ही आसान हो सकती है। ऐसे में अगर इनमें से किसी भी दोस्त के साथ कोई अनबन है या फिर मनमुटाव चल रहा है तो उसे आज ही अपनी जिंदगी में वापस ले आएं। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 7 वालों को इन तीन लोगों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।
मूलांक 7 वालों को ये समझना होगा कि जो लोग आपके मुश्किल समय में हमेशा साथ होते हैं, उन्हें संभालकर रखना जरूरी है। ये तीन मूलांक के लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको समझना होगा कि जो लोग हर मुश्किल में साथ खड़े होते हैं, वहीं असली में अपने होते हैं। ऐसे में दोस्तों का चयन सोच-समझकर ही करें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)