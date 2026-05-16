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Numerology: मूलांक 7 वालों के लिए खुशियों की चाबी साबित होते हैं इन 4 मूलांक के पार्टनर, लोग कहते हैं Best Jodi

Best Partner for Mulank 7: आज के समय में हर कोई ऐसा लाइफ पार्टनर चाहता है जो सुकून दे और समझे। मूलांक 7 वाले लोग इमोशनल और ओवरथिंकर होते हैं। ऐसे में जानें वो 4 लोग कौन हैं जो इनके अच्छे जीवनसाथी बन सकते हैं। 

Garima SinghMay 16, 2026 08:59 am IST
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मूलांक 7 वालों की खास बातें

मूलांक 7 वाले थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। इन्हें अपनी ही दुनिया में रहना पसंद आता है। भीड़-भाड़ इन्हें रास नहीं आता है। रिश्ते में ये सच्चाई और भरोसे को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मूलांक 7 का ग्रह स्वामी केतु होता है।

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मूलांक 7 वाले चुनें ऐसा पार्टनर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वाले कई बार बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं। रिश्तों को दिल से निभाते हैं। इन्हें हमेशा ऐसा ही पार्टनर चुनना चाहिए जो इनकी बात को और इन्हें समझे। जो फीलिंग्स की कद्र करें ऐसा पार्टनर मूलांक 7 वालों के लिए बेस्ट होता है।

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मूलांक 7 और मूलांक 1 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 7 और मूलांक 1 की जोड़ी बेस्ट होती है। जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 वाले व्यक्ति कॉन्फिडेंट और समझदार होते हैं। मूलांक 7 को ये लोग आगे बढ़ने के लिए खूब पुश करते हैं। एक-दूसरे के साथ ग्रो करते हुए ये जिंदगी में आगे बढ़के हैं।

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मूलांक 7 औ मूलांक 2 की जोड़ी

किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 और 7 के बीच इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। ये लोग एक-दूसरे की फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसे में इनके बीच अच्छी बॉन्डिंग देखी जाती है।

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मूलांक 7 और मूलांक 5 की जोड़ी

जिन लोगों का जन्म 5, 14 और 23 तारीख को होता है उनका मूलांक 5 वाले होता है। ये लोग खुशमिजाज और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। मूलांक 7 वाले कई बार ओवरथिंकिंग ज्यादा करते हैं। ऐसे में मूलांक 5 वाले इनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और ढेर सारी खुशियां ले आते हैं।

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मूलांक 7 और 7 की जोड़ी

जब दो मूलांक 7 वाले लोग साथ आते हैं तो दोनों एक-दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं और एक दूसरे के पर्सनल स्पेस की इज्जत भी करते हैं। मूलांक 7 को शांति पसंद होती है इसलिए इनका रिश्ता समझदारी से चलता है। अगर ये मन की बातों को थोड़ा और खुलकर शेयर करेंगे तो चीजें और भी सही होंगी।

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मूलांक 7 वाले रहें इनसे दूर

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वालों का तालमेल मूलांक 8 और 9 वालों के साथ थोड़ा मुश्किल से ही बैठ पाता है। इनकी सोच और स्वभाव में काफी फर्क होने की वजह से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और इससे रिश्ते में तनाव की स्थिति बनती है।

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मूलांक 7 के लिए सलाह

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 7 वालों को पार्टनर चुनते वक्त हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। इन्हें हमेशा ऐसा ही पार्टनर ढूंढना चाहिए जो हर बात को समझे और इन्हें सपोर्ट करें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Mulank 7 Numerology
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