Numerology: मूलांक 7 वालों के लिए खुशियों की चाबी साबित होते हैं इन 4 मूलांक के पार्टनर, लोग कहते हैं Best Jodi

मूलांक 7 और मूलांक 1 की जोड़ी

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 7 और मूलांक 1 की जोड़ी बेस्ट होती है। जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 वाले व्यक्ति कॉन्फिडेंट और समझदार होते हैं। मूलांक 7 को ये लोग आगे बढ़ने के लिए खूब पुश करते हैं। एक-दूसरे के साथ ग्रो करते हुए ये जिंदगी में आगे बढ़के हैं।